Durazno reunirá bandas marchantes de todo el país en el Parque del Bicentenario

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad de Durazno, el Parque del Bicentenario recibirá este domingo 11 de octubre un Festival de Bandas Marchantes, con agrupaciones provenientes de Rivera, Tacuarembó, Melo, Montevideo, Paso de los Toros y otras localidades del país.

La actividad comenzará a las 11:00 con el desfile de las bandas, en una propuesta que combinará música, formaciones y desplazamientos coordinados.

Participarán la Banda Eben-Ezer de Rivera, Banda Tehillah de Rivera, Banda Apadista de Tacuarembó, Sembradores de Esperanza de Melo, Banda del Ejército de Durazno, Banda de la Escuela de Músicos del Ejército de Montevideo y Banda del Ejército de Paso de los Toros.

Las bandas marchantes se caracterizan por combinar la interpretación musical con el desplazamiento coordinado de sus integrantes. Instrumentos de viento y percusión, formaciones, uniformes y diferentes elementos visuales forman parte de una modalidad en la que música, ritmo, movimiento y disciplina se integran en un mismo espectáculo.

Este tipo de encuentros cuenta con antecedentes en diferentes puntos de Uruguay y reúne tanto a bandas juveniles y comunitarias como a agrupaciones vinculadas al ámbito militar.

Espectáculos desde las 15:30

La programación continuará a partir de las 15:30 sobre el escenario del Parque del Bicentenario.

Allí actuarán la Banda de la Escuela de Músicos del Ejército de Montevideo, la Banda de Lascano y la Banda de Aiguá, extendiendo la propuesta musical durante la tarde.

A lo largo de la jornada también estará instalada la Feria de Redex, incorporando otra alternativa para quienes concurran al parque.

El Festival de Bandas Marchantes se suma de esta manera a la programación por el aniversario de Durazno, con una jornada que tendrá dos momentos principales: el desfile de la mañana y las actuaciones sobre el escenario durante la tarde.