La cuarta Feria de Economía Circular reunió a 40 stands en Durazno con gran convocatoria

La cuarta edición de la Feria de Economía Circular se llevó a cabo ayer en la ciudad de Durazno, con una jornada que se extendió desde las 09:00 hasta pasadas las 17:30 y tuvo como escenarios la Plaza Independencia y el Centro Cultural Nacional Sala Lavalleja. El evento consolidó su perfil interinstitucional y su convocatoria creciente, con un flujo de público constante que incluyó niños, jóvenes y adultos a lo largo de toda la jornada.

40 stands y charlas en paralelo

El público pudo recorrer aproximadamente 40 stands instalados en el entorno de la plaza, donde emprendedores y empresas exhibieron productos, servicios y propuestas vinculadas al reciclaje, la sostenibilidad y la innovación.

En paralelo, en la Sala Lavalleja se desarrollaron charlas temáticas sobre el cuidado del agua, el medio ambiente y el reciclaje, con una importante presencia de estudiantes de distintos centros educativos del departamento.

Participación interinstitucional en crecimiento

La feria contó con la participación de diversas instituciones que reflejan la amplitud del alcance del evento:

Intendencia de Durazno .

. UTEC .

. CECAP .

. LATU .

. Ministerio de Ambiente .

. REDEX, entre otras.

La apertura oficial estuvo a cargo de la Secretaria General, Dra. Ana Gadea, acompañada por el Director de Desarrollo, Flavio Scott, y representantes de UTEC y REDEX.

«Un espacio de intercambio y concientización que crece año a año»

Rosana González, referente de REDEX, destacó la evolución de la feria desde su primera edición en 2023, señalando la importancia de generar espacios de intercambio y concientización en torno a la economía circular. Valoró especialmente el crecimiento del público y de la propuesta en cada edición, consolidando una dinámica que convoca cada vez más a la comunidad duraznense.

Los organizadores subrayaron que la participación de todos los grupos etarios —desde los más pequeños hasta los adultos— es uno de los aspectos más valorados, al considerar que la construcción de prácticas más sostenibles requiere la implicación de toda la comunidad y no solo de públicos especializados.

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