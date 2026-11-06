Durazno volvió a ser el punto de encuentro de FEPREMI, la federación que agrupa a 22 instituciones médicas privadas del interior y cuya red asistencial alcanza hoy a más de 850.000 usuarios en todo el país. La organización celebró este viernes 6 de noviembre, en el Hotel Santa Cristina, sus diez años de trayectoria institucional y los 32 años de una red de cooperación sanitaria que comenzó a gestarse precisamente en el centro del país.

La conmemoración, desarrollada bajo el concepto «El Origen», tuvo un significado especial por el regreso al lugar donde, hace más de tres décadas, se sentaron las bases de un proyecto destinado a fortalecer la atención médica en el interior.

La actividad fue organizada en torno a la historia de esa cooperación entre instituciones y a los desafíos que enfrenta el sistema sanitario para incorporar tecnología, ampliar servicios y mejorar el acceso a tratamientos de alta complejidad.

Durazno, el lugar donde comenzó la historia

La elección del Hotel Santa Cristina para celebrar el aniversario respondió a un motivo histórico.

Fue en Durazno donde, 32 años atrás, comenzaron a establecerse las bases de la Red Asistencial de FEPREMI, concebida para que las instituciones médicas del interior pudieran compartir recursos y fortalecer sus capacidades.

A partir de esa cooperación se desarrolló un sistema que permite a los usuarios acceder a prestaciones fuera de su departamento de residencia y recibir atención especializada mediante acuerdos entre los prestadores.

La federación cumplió en noviembre diez años de trayectoria en su actual etapa institucional, mientras que su red asistencial alcanzó los 32 años de funcionamiento.

La organización es presidida por el médico duraznense Aníbal Cataldo, quien destacó el valor del trabajo conjunto y la necesidad de continuar desarrollando nuevas respuestas para los usuarios.

Una red de 22 instituciones y más de 19.800 trabajadores

Las cifras difundidas por FEPREMI permiten dimensionar el crecimiento de su sistema de atención.

Actualmente, la federación reúne 22 instituciones médicas, 35 sanatorios y 181 policlínicas, con presencia en todos los departamentos del país.

Su estructura asistencial comprende 23 centros de tratamiento intensivo para adultos, siete CTI neonatológicos y cinco CTI pediátricos.

La red cuenta además con más de 3.000 médicos y 16.800 trabajadores no médicos, que en conjunto representan aproximadamente 19.800 puestos de trabajo.

Según los datos institucionales, sus servicios alcanzan a más de 850.000 usuarios, mientras que la infraestructura asistencial se extiende a las 19 capitales departamentales, más de 40 centros poblados de mayor tamaño y más de 120 localidades pequeñas y zonas rurales.

Entre las instituciones que integran el sistema se encuentra el Centro de Asistencia Médica de Durazno (CAMEDUR).

Radioterapia avanzada y servicios de alta complejidad

Uno de los desarrollos destacados por FEPREMI es la Red Nacional de Radioterapia Avanzada, integrada por tres centros especializados:

Sanatorio Americano , en Montevideo.

, en Montevideo. ONCOSUR , en Florida.

, en Florida. Centro de Radioterapia del Norte, en Salto.

Esta estructura permite coordinar tratamientos especializados para pacientes de distintos departamentos, incluyendo radioterapia de intensidad modulada, radiocirugía cerebral y braquiterapia.

El sistema contempla, además, mecanismos de coordinación de traslados, alojamiento y continuidad asistencial para facilitar el acceso a estos procedimientos.

El Sanatorio Americano cumple un papel central como institución de referencia para prestaciones complejas que complementan los servicios disponibles en el interior.

La cooperación entre mutualistas también ha tenido expresiones concretas en Durazno. En diciembre de 2022, CAMEDUR y otras cuatro instituciones de la región inauguraron un resonador magnético adquirido mediante un proyecto conjunto.

Inversiones por US$ 441 millones entre 2008 y 2025

FEPREMI informó que las instituciones de su red realizaron inversiones por 441 millones de dólares entre 2008 y 2025.

También señaló que en 2025 disponían de una infraestructura neta valorada en aproximadamente 650 millones de dólares.

La federación cuenta con diez Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) de hemodiálisis en el interior y otros ocho IMAE en el Sanatorio Americano.

Estas capacidades forman parte del modelo de cooperación entre prestadores, que busca compartir infraestructura y acercar servicios especializados a usuarios de diferentes regiones del país.

Una celebración dedicada al origen y al futuro de la salud

La conmemoración en Santa Cristina fue concebida como un recorrido por la historia de FEPREMI y por las personas que contribuyeron a construir la red.

El programa anunciado contemplaba reconocimientos institucionales, una propuesta artística y espacios dedicados a los desafíos de la próxima década.

La conducción estaba prevista a cargo del periodista y filósofo Facundo Ponce de León, con intervenciones musicales anunciadas de Luciano Supervielle, Lila Frascara y Matías Valdez.

La organización planteó como ejes de su proyección futura la innovación, la transformación digital, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las capacidades asistenciales compartidas.

«Estos años son el resultado de una construcción colectiva que demostró que la cooperación entre instituciones permite generar mejores respuestas para las personas», expresó el presidente de FEPREMI, Aníbal Cataldo, en el marco de la convocatoria al aniversario.

El encuentro en Durazno representó así un regreso a los orígenes de una experiencia de cooperación que comenzó hace más de tres décadas y que hoy vincula a instituciones y servicios sanitarios de todo Uruguay.

FEPREMI en cifras

Indicador Cifra Instituciones médicas 22 Usuarios Más de 850.000 Trabajadores 19.800 Sanatorios 35 Policlínicas 181 CTI de adultos 23 CTI neonatológicos 7 CTI pediátricos 5 Inversión acumulada 2008-2025 US$ 441 millones Infraestructura neta en 2025 US$ 650 millones

Fuente: cifras institucionales difundidas por FEPREMI con motivo de su aniversario.