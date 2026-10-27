Expo Educa reúne hoy en Plaza Independencia propuestas de estudio, becas y talleres hasta las 15

La Plaza Independencia de Durazno es escenario este martes 27 de octubre de Expo Educa 2026, una jornada que reúne a instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones sociales para acercar a estudiantes y familias distintas oportunidades de formación. La actividad se desarrolla de 10:00 a 15:00 horas, con entrada abierta a toda la comunidad.

Quienes se acerquen podrán conocer carreras, programas educativos, becas estudiantiles y alternativas para continuar sus estudios, además de participar en talleres, charlas y propuestas recreativas.

La exposición cuenta con la participación de la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad de la República (Udelar), institutos de formación docente, centros de Secundaria y UTU, entre otras instituciones.

El Gobierno de Durazno también participa con información sobre becas y propuestas deportivas, culturales, ambientales y sociales.

Información sobre becas y orientación para estudiar

Uno de los principales atractivos de la jornada es la posibilidad de consultar directamente con representantes de las instituciones sobre las opciones de formación disponibles.

En paralelo a los espacios informativos de la plaza, la programación incluye actividades en la Sala Lavalleja y el Museo Casa de Rivera.

Entre los temas previstos figuran educación financiera, uso responsable de redes sociales, prevención del bullying, violencia en entornos digitales, orientación vocacional y educación ambiental.

También se realizan presentaciones sobre la oferta educativa de Udelar.

Las becas estudiantiles del Gobierno de Durazno tienen dos instancias informativas específicas, programadas para las 11:30 y las 13:30 horas en la Sala Lavalleja.

Estas actividades están dirigidas tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a familias interesadas en conocer las posibilidades de apoyo educativo.

Música, danza y presentaciones de estudiantes

Expo Educa también reserva un espacio importante para las expresiones artísticas de los centros educativos del departamento.

La programación del escenario principal comenzó con la inauguración oficial, prevista para las 10:15 horas.

Entre las actuaciones anunciadas están el grupo de danzas de la Escuela N.º 35, una representación sobre constelaciones y mitología a cargo de estudiantes del Liceo de Blanquillo y los coros de los liceos N.º 1 y N.º 3.

También forman parte del programa los grupos de danza y música del Liceo N.º 2 y una presentación de la Escuela de Arte.

El cierre musical está previsto para las 14:30 horas, con la actuación de La Mala Junta, banda integrada por estudiantes del Liceo Rubino.

Un espacio para conocer las oportunidades educativas

Expo Educa busca facilitar el contacto entre las instituciones de enseñanza y quienes necesitan información para decidir cómo continuar su trayectoria educativa.

La jornada reúne en un mismo lugar propuestas de educación media, terciaria y otras modalidades de formación, así como actividades vinculadas con la inclusión y el desarrollo social.

En Durazno, la oferta educativa continúa incorporando alternativas. Recientemente, El Acontecer informó sobre la nueva propuesta de UTU en Sandú y el desafío de acompañar a los estudiantes hasta la finalización de sus estudios.

La actividad cuenta con el apoyo y la participación de ANEP, UTEC, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, INAU y el Gobierno de Durazno.

Expo Educa permanece abierta hasta las 15:00 horas de este martes, con actividades distribuidas entre Plaza Independencia, Sala Lavalleja y Museo Casa de Rivera.