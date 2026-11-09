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lunes 9 de noviembre de 2026

Alertan por estafas con falsas multas de tránsito enviadas por WhatsApp

Por Lectura: 1 minuto
Imagen informativa de Alertan por estafas con falsas multas de tránsito enviadas por WhatsApp

El Gobierno de Durazno advirtió sobre intentos de estafa mediante mensajes de WhatsApp que informan falsamente sobre multas de tránsito pendientes de pago. La alerta surgió después de que la Dirección de Tránsito recibiera denuncias de contribuyentes contactados a través de esta modalidad.

La Intendencia aclaró que no envía notificaciones de multas por WhatsApp, por lo que cualquier comunicación de estas características debe considerarse sospechosa.

Qué hacer si llega un mensaje sobre una supuesta multa

Ante esta modalidad de estafa, la Dirección de Tránsito exhortó a la población a extremar las precauciones y seguir estas recomendaciones:

  • No ingresar a enlaces desconocidos incluidos en los mensajes.
  • No proporcionar datos personales a través de WhatsApp.
  • No realizar pagos solicitados mediante estas comunicaciones.
  • Denunciar los intentos de estafa ante las autoridades correspondientes.

Consultar únicamente por canales oficiales

El Gobierno de Durazno recomendó a quienes reciban estos mensajes verificar cualquier información sobre multas de tránsito directamente a través de los canales oficiales de la Intendencia.

La advertencia busca prevenir que los contribuyentes entreguen información personal o realicen pagos a partir de comunicaciones fraudulentas que utilizan supuestas infracciones de tránsito como argumento.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy