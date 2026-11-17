Los alumnos de quinto año de la Escuela N.º 6 de Villa Soriano ganaron el primer premio de un concurso nacional sobre cooperativismo y decidieron destinar el dinero recibido a realizar un viaje al Bioparque «Washington Rodríguez Piquinela», de Durazno. El grupo, que participó bajo el nombre «Escuadrón Villero», obtuvo el primer puesto en la categoría urbana de la trivia educativa organizada por las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

El reconocimiento fue entregado a fines de octubre en el propio centro educativo, dirigido por Verónica Otero, durante una ceremonia que contó con la participación de autoridades de la enseñanza y de la alcaldesa de Villa Soriano, Daniela Ruiz.

La escuela recibió la distinción de «Escuela embajadora del Cooperativismo», como resultado del trabajo realizado por los niños y su maestra en las distintas pruebas de la competencia.

El «Escuadrón Villero» se quedó con el primer puesto

La participación de la Escuela N.º 6 se desarrolló a través de la propuesta educativa Cooperativito, una plataforma que acerca los principios del cooperativismo a niños en edad escolar mediante juegos, desafíos y contenidos didácticos.

Los alumnos de quinto año eligieron el nombre «Escuadrón Villero» para representar a su institución y participaron en la denominada Trivia cooperativa entre vacaciones.

La competencia incluyó distintas pruebas y actividades, para las cuales los escolares debieron consultar materiales audiovisuales y trabajar colectivamente en la resolución de desafíos.

El grupo alcanzó el primer lugar del ranking de la categoría urbana, por delante de otras nueve escuelas de distintos departamentos.

El premio económico obtenido tendrá un destino elegido por los propios niños y sus adultos referentes: financiar un paseo al Bioparque de Durazno.

«Aprender a convivir, escucharnos y construir con otros»

La maestra Pamela Rodríguez, referente de quinto año, destacó que la experiencia fue mucho más que una competencia de conocimientos.

«Cuando conocimos la propuesta de Cooperativito, sentimos que había algo más allá que una oportunidad para participar en un concurso. Encontramos una posibilidad de tener un puente entre los aprendizajes curriculares y algo que para nosotros tiene un valor fundamental: aprender a convivir, a escucharnos y a construir con otros», expresó.

Rodríguez explicó que las actividades permitieron trabajar contenidos educativos y, al mismo tiempo, desarrollar habilidades vinculadas con la convivencia, la cooperación y la toma de decisiones compartidas.

«Participar en Cooperativito no significaba solamente responder correctamente una pregunta o resolver un desafío. También implicaba aprender a trabajar en equipo, intercambiar ideas, argumentar, escuchar al compañero que piensa diferente y comprender que una respuesta colectiva se construye con los aportes de todos», señaló.

Durante el proceso, los estudiantes debieron organizarse, intercambiar opiniones y encontrar soluciones conjuntas, poniendo en práctica los valores que promueve la propuesta.

Una herramienta creada desde Sarandí del Yí

La iniciativa tiene también un vínculo directo con el departamento de Durazno.

Cooperativito fue creada por la cooperativa El Fogón CAL, de Sarandí del Yí, junto con COLAVECO, ambas integrantes de las Cooperativas Agrarias Federadas.

La plataforma está dirigida a escolares y busca acercarlos al mundo del cooperativismo y a los valores del trabajo colectivo mediante recursos educativos digitales.

En julio de 2024, El Acontecer informó sobre la presentación de esta iniciativa por parte de El Fogón, con el propósito de vincular a niños y niñas de todo el país con el sector agrario.

El reconocimiento obtenido por la escuela de Villa Soriano representa una nueva experiencia de participación estudiantil a través de esa herramienta.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes autoridades de CAF, entre ellas Sofía Fossati, consejera de la federación e integrante de El Fogón.

El Bioparque de Durazno será el destino del viaje

Con el dinero recibido, los escolares financiarán una visita al Bioparque «Washington Rodríguez Piquinela», uno de los principales espacios recreativos y educativos de Durazno.

La elección permitirá que los alumnos compartan una experiencia fuera del aula y conozcan uno de los atractivos de la ciudad.

El Bioparque recibe habitualmente delegaciones educativas de distintos departamentos. En setiembre, por ejemplo, escolares de Salto y Artigas visitaron el predio y participaron en actividades vinculadas con el conocimiento de los animales.

Para los integrantes del «Escuadrón Villero», el paseo será además una manera de celebrar el resultado de un trabajo colectivo que comenzó con una competencia educativa y terminó convirtiéndose en una oportunidad para viajar.

El premio une así a Villa Soriano con Durazno a través de una propuesta nacida en una cooperativa de Sarandí del Yí, que promueve entre los escolares los valores de la colaboración y el aprendizaje compartido.