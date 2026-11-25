La escuela N.º 74 «Paul Harris» de Sarandí del Yí celebró sus 75 años de trayectoria educativa con un acto que reunió a integrantes de su comunidad, autoridades municipales y alumnos. La ceremonia estuvo marcada por los recuerdos, las expresiones artísticas y el reconocimiento a quienes han contribuido a construir la historia de la institución.

De origen rural, la escuela funcionó en sus primeros tiempos en la zona del rincón del río Yí, donde termina el camino de la Eternidad. Posteriormente, fue trasladada a las inmediaciones del estadio Juan Ramón Carrasco, antes de establecerse en su emplazamiento actual.

Durante la ceremonia se recordó a estudiantes, docentes, auxiliares y familias que contribuyeron a sostener la institución a lo largo de sus distintas etapas. Los discursos destacaron su aporte educativo y su vínculo con la comunidad sarandiyense.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y contó con la participación de los abanderados y escoltas del centro educativo. Los alumnos también presentaron bailes tradicionales, que aportaron música y danza a la celebración.

Un reconocimiento del Municipio

En representación del Municipio participaron el alcalde Mario César Pereyra, el concejal Alejandro Fagián, el secretario administrativo Aparicio Velázquez y el secretario del alcalde, Johnny Hernández.

Las autoridades entregaron una plaqueta conmemorativa por los 75 años de la escuela, que fue recibida por su directora, Graciela González.

Pereyra recordó los comienzos rurales del centro y compartió su vínculo personal con la institución.

«Se trata de una escuela que fue rural. Recuerdo que de chico la llamábamos la escuela del rincón porque estaba en el rincón del río Yí, donde termina el camino de la Eternidad», señaló.

Los recuerdos de un antiguo docente

El alcalde también evocó su experiencia como profesor de Educación Física de la escuela y valoró la posibilidad de reencontrarse con integrantes de su comunidad educativa.

«Tuve la oportunidad, el honor y el privilegio de ser profesor de Educación Física de la escuela y ahora es muy lindo verlos festejar y disfrutar estos jóvenes 75 años de la escuela 74», expresó.

Asimismo, manifestó la disposición del Municipio a continuar apoyando al centro educativo.

«Desde el municipio siempre estamos a la orden para lo que se necesite y el Concejo del Municipio resolvió hacer entrega de una placa conmemorativa», afirmó.

Finalmente, Pereyra felicitó al personal docente y no docente, a los alumnos y a quienes han contribuido a construir la historia de la escuela «Paul Harris» a lo largo de estos 75 años.