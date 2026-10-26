Jóvenes de Durazno pueden inscribirse hasta el 18 de diciembre para formarse como músicos del Ejército

La Escuela de Músicos del Ejército Nacional abrió las inscripciones para el curso de formación de 2027 y los jóvenes de Durazno tienen plazo hasta el 18 de diciembre para postularse. La convocatoria está dirigida a quienes tengan entre 16 y 19 años, cuenten con primer año de ciclo básico aprobado y estén interesados en desarrollar una formación musical dentro del ámbito militar.

En el departamento, la propuesta tiene además un objetivo concreto: promover la formación de nuevos integrantes que puedan contribuir a la continuidad de la Banda de Músicos Militares de la Brigada de Infantería N.º 5.

Se trata de una alternativa para jóvenes con vocación musical que quieran perfeccionar sus conocimientos, aprender a interpretar instrumentos y acceder a una formación que combina la música con la disciplina y el trabajo en equipo.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria corresponde al Curso Básico de Aprendices de la Escuela de Músicos del Ejército «Mayor (BM) Duncan Sadi Baco», para el año 2027.

Los requisitos principales son:

Tener entre 16 y 19 años cumplidos al 1.º de marzo de 2027.

Haber aprobado, como mínimo, primer año de ciclo básico.

Cumplir con las demás condiciones de ingreso establecidas por la institución.

Las inscripciones están abiertas tanto para varones como para mujeres. La Escuela de Músicos es una institución mixta desde 1998, cuando comenzó a admitir alumnas.

El período de inscripción se inició el 1.º de octubre y permanecerá abierto hasta el viernes 18 de diciembre de 2026.

Dónde consultar y cómo inscribirse

Los interesados pueden obtener información sobre los requisitos, la documentación necesaria y los formularios de ingreso comunicándose directamente con la institución.

Teléfono: 2514 5824, interno 114.

Horario de consultas: de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.

Correo electrónico: docenteemuse@imae.edu.uy

Dirección: Camino Maldonado 7208, Montevideo.

Desde la institución se recomienda consultar las condiciones de ingreso y completar la documentación correspondiente dentro del período establecido.

Una formación que combina música y carrera militar

La Escuela de Músicos depende de la Escuela de Especialidades del Ejército y tiene como misión formar, capacitar y perfeccionar al personal militar en las diferentes especialidades musicales.

La preparación incluye conocimientos técnicos, interpretación de instrumentos, lectura musical y aspectos vinculados con el funcionamiento de las bandas militares.

La institución también desarrolla cursos de perfeccionamiento para maestros y segundos maestros de banda, sargentos músicos y personal especializado en la reparación de instrumentos.

A esa formación artística se suman conocimientos propios de la actividad militar, con énfasis en la disciplina, la responsabilidad y el trabajo colectivo.

Los músicos militares participan en ceremonias oficiales, desfiles, actos protocolares y diferentes actividades públicas, donde cumplen una función artística e institucional.

La oportunidad de fortalecer la banda militar de Durazno

En Durazno, la convocatoria adquiere especial importancia por la posibilidad de formar jóvenes que, en el futuro, puedan integrarse a la Banda de Músicos Militares de la Brigada de Infantería N.º 5.

La agrupación tiene su sede en el Cuartel del Yí, ubicado sobre la ruta 14, en el paraje Tejera, a pocos kilómetros de la capital departamental.

La Brigada de Infantería N.º 5 celebró este año su 47.º aniversario, manteniendo una presencia histórica en la vida institucional de Durazno.

Su banda de músicos forma parte de las actividades oficiales y ceremoniales que acompañan distintos acontecimientos del departamento.

La formación de nuevos integrantes busca contribuir a la continuidad de esa tarea y ofrecer a los jóvenes una alternativa de desarrollo artístico y profesional.

Para quienes tengan interés por la música y la vida militar, la oportunidad de comenzar esa formación está abierta hasta el 18 de diciembre.