75 años, una escuela y cientos de historias: la Escuela 75 prepara su gran aniversario

La institución busca pintura para renovar su fachada y convoca a exalumnos y familias a aportar fotos, videos y recuerdos.

Una celebración que mira al pasado y al futuro

La Escuela N.º 75 de Durazno se prepara para celebrar sus 75 años de historia, una fecha que encontrará a la institución de avenida Martín Salaberry mirando hacia atrás para recuperar recuerdos de varias generaciones, pero también proyectándose hacia el futuro.

El aniversario se celebrará el próximo lunes 30 de noviembre y, de cara a esa fecha, la Comisión de Padres y la Comisión de Apoyo impulsan distintas iniciativas para renovar el edificio y rescatar la memoria de la institución.

Uno de los principales proyectos es pintar la fachada de la escuela. La mano de obra ya está asegurada gracias al compromiso de personas que ofrecieron su tiempo y trabajo, pero todavía falta conseguir la pintura.

Por ese motivo, se realiza un llamado a empresas, comercios, instituciones y vecinos que puedan colaborar con los materiales necesarios.

La propuesta busca que la fachada renovada sea también parte visible de la celebración y del sentido de pertenencia de una comunidad que durante décadas estuvo vinculada a la escuela.

Porque el edificio no es solamente paredes y salones. Allí transcurrieron recreos, actos, encuentros, amistades, aprendizajes y momentos que permanecen en la memoria de quienes pasaron por sus aulas.

📌 CÓMO COLABORAR Para pintar la fachada: se solicita especialmente la colaboración con pintura y materiales. Para el documental: se reciben fotografías, videos, documentos, cuadernos, boletines, anécdotas y otros recuerdos vinculados a la Escuela 75. Los interesados pueden acercarse a la escuela o comunicarse con integrantes de la Comisión de Apoyo.

La historia que está en los recuerdos

Junto con la renovación del edificio, la Comisión de Apoyo trabaja en la elaboración de un documental sobre la historia de la Escuela N.º 75.

La intención es reconstruir el recorrido de la institución a través de testimonios, fotografías, documentos y anécdotas de quienes fueron parte de ella a lo largo de los años.

Para hacerlo posible, se convoca especialmente a exalumnos, exdocentes, funcionarios, familias y vecinos que conserven material relacionado con la escuela.

Una fotografía antigua puede permitir recuperar cómo eran las distintas sedes décadas atrás. Un documento puede aportar datos sobre una época determinada y un testimonio puede devolver la voz de quienes hicieron parte de la vida cotidiana de la institución.

También tienen valor las historias más sencillas: una excursión, un acto escolar, un maestro recordado, una canción, una celebración o una anécdota ocurrida durante un recreo.

La idea es que todo ese material permita construir una memoria colectiva de la escuela, reuniendo recuerdos que de otro modo podrían perderse con el paso del tiempo.

Una memoria que está en la comunidad

La historia de una escuela no está solamente en los archivos oficiales. También permanece en las personas que atravesaron sus puertas y en las experiencias que cada generación se llevó consigo.

Por eso, quienes tengan fotografías, videos, cuadernos, boletines u otros documentos pueden acercarlos a la Escuela N.º 75 o comunicarse con integrantes de la Comisión de Apoyo.

Los materiales serán recopilados y digitalizados para incorporarlos al proyecto conmemorativo.

La convocatoria busca así reunir distintas voces y miradas para contar la historia de una institución profundamente vinculada con la comunidad duraznense.

Una celebración entre todos

Cumplir 75 años será para la Escuela 75 una oportunidad para reconocer a quienes construyeron su historia y celebrar el vínculo mantenido durante décadas con alumnos, docentes, familias y vecinos.

La propuesta de la comunidad educativa apunta a llegar al aniversario con una fachada renovada y una historia recuperada, construida a partir de los recuerdos de quienes fueron protagonistas.

Colaborar con pintura, acercar una fotografía o compartir una historia son distintas maneras de sumarse a una celebración que busca trascender el aniversario.

Después de 75 años, la Escuela N.º 75 quiere celebrar no solamente el tiempo transcurrido, sino también las huellas que dejó en varias generaciones de duraznenses.