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lunes 3 de agosto de 2026

El Escuadrón de Enlace de Santa Bernardina celebró 35 años con el récord de vuelo de toda la Fuerza Aérea

La ceremonia incluyó reconocimientos por trayectoria, certificaciones de pilotos y una distinción al equipo que resolvió una emergencia en 28 horas en Florida.
Por Lectura: 3 minutos
El Escuadrón de Enlace de Santa Bernardina celebró 35 años con el récord de vuelo de toda la Fuerza Aérea
Integrantes del Escuadrón de Enlace celebrando el aniversario 35

El Escuadrón de Enlace de la Brigada Aérea de Santa Bernardina celebró su 35.º aniversario el viernes 31 de julio con una ceremonia que incluyó reconocimientos, certificaciones y un balance récord: en el último año la unidad voló 1.554 horas, la cifra más alta de toda la Fuerza Aérea Uruguaya. El acto fue encabezado por el Brig. Gral. (Av.) Pedro Cardeillac, comandante del Comando Aéreo de Operaciones, junto al jefe de la Brigada Aérea 2, Cnel. (Av.) Shandelaio González, y el comandante del escuadrón, May. (Av.) José Poncet.

Reconocimientos a quienes partieron y a quienes se retiraron

Los nuevos pilotos calificados en la plataforma Cessna U206H
Los nuevos pilotos calificados en la plataforma Cessna U206H
El Servicio de Mantenimiento recibió importante distinción
El Servicio de Mantenimiento recibió importante distinción

La jornada comenzó con distinciones a los oficiales que durante el último año pasaron a cumplir servicios en otras unidades: el Cap. (Av.) Walter Torena y los Tte. 1° (Av.) Mauricio De León y Diego Aguirregaray. También fue distinguido el Aerotécnico Principal Henry Miracco, quien este año pasó a situación de retiro.

Mantenimiento de emergencia resuelto en 28 horas

Uno de los reconocimientos más destacados fue para el Servicio de Mantenimiento, que logró el retorno al orden de vuelo de la aeronave Cessna U-206H FAU 712 en apenas 28 horas tras la ruptura de una varilla de empuje del motor y un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Florida el 17 de junio. Las distinciones recayeron en el Supervisor Aerotécnico Santos Fagúndez, el Aerotécnico Principal Jorge Latorre y la Aerotécnica 1° Milagros Mesones.

Certificaciones e hitos de vuelo

La ceremonia reconoció además a pilotos que completaron distintas capacitaciones:

  • May. (Av.) José Poncet y Cap. (Av.) Jonathan Balcedo: diploma como instructores de la aeronave Beechcraft UB-58.
  • Tte. 1° (Av.) Omar Kochubey y Tte. 1° (Av.) Diego Aguirregaray: pilotos en la misma plataforma. Kochubey recibió además el diploma como piloto instructor de la Cessna U-206H.
  • Tte. 2° (Av.) Lucas Carreras, Tte. 2° (Av.) Mathías Azzolini y Alf. (Av.) Guillermo Rapetti: certificados como pilotos de la Cessna U-206H.
  • Cap. (Av.) Jonathan Balcedo: distinción por completar 2.000 horas de vuelo en la Cessna U-206H Stationair.

Balance y proyección: flota al 100% y modernización en curso

El único orador fue el May. (Av.) Poncet, quien repasó el año y proyectó las actividades siguientes.

«En el último año se volaron 1.554 horas, reflejando la unidad más operativa de la Fuerza Aérea, misiones cumplidas de forma segura y eficiente», señaló.

Poncet destacó que desde mayo el escuadrón alcanzó el 100% de su flota operativa —cinco aviones en orden de vuelo— y valoró la adquisición de un simulador de vuelo y la modernización de cabinas. Indicó que continúa la actualización de los aviones FAU 712 y FAU 713, que se aguarda el FAU 710 para completar la flota de Cessna 206, y que se proyecta a corto plazo la modernización del Baron FAU 791.

Un cierre con historia y juventud

El acto estuvo amenizado por la Banda de Músicos «Cnel. (Rva.) Walter Miños» y cerró con el corte de la torta a cargo del primer comandante que tuvo el escuadrón, el May. (Av.) (R) Aníbal Bueno, y de la integrante más joven de la unidad, la Aerotécnica 2° Miranda González.

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Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.

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