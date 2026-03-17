ASSE Durazno lanzó su Equipo de Referencia en Violencia

El Hospital Penza conformó un equipo interdisciplinario para el seguimiento de casos de violencia. Ya está en funciones y atiende a toda la población.

El Hospital Dr. Emilio Penza de Durazno anunció el inicio efectivo de su Equipo de Referencia en Violencia, bajo dependencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El equipo ya está en funciones y reúne profesionales del propio hospital, de la Red de Atención Primaria (RAP) y del Centro de Sarandí del Yí.

El lanzamiento se produjo días después de conmemorarse, el 11 de marzo, el Día Nacional de la No Violencia, fecha instaurada en memoria de Héctor Da Cunha, asesinado en 2006 en un hecho que marcó un antes y un después en el debate uruguayo sobre la violencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Un equipo interdisciplinario para no perder casos

La Dra. María Sofía Fagúndez, directora del Hospital Penza, impulsó la conformación del equipo desde el año 2025 y concretó su integración en 2026. Una vez presentado internamente al personal del centro asistencial, el paso siguiente fue su difusión pública para que usuarios y población general conozcan su existencia y puedan acceder.

El equipo está integrado por:

Lic. en Psicología Graciela de Mello

Graciela de Mello Lic. en Trabajo Social Mariana Cal

Mariana Cal Lic. en Enfermería Alejandra Corsini

Alejandra Corsini Dra. María Sofía Fagúndez

María Sofía Fagúndez Dra. Pediatra Catherin González

Catherin González Lic. en Enfermería Bettina Deschenaux

Cómo funciona

Cualquier dependencia —estatal o privada— puede derivar una situación de violencia al equipo. A partir de allí, el colectivo asume el seguimiento del caso con una mirada interdisciplinaria, garantizando que el usuario no quede perdido en el sistema.

«Su rol es brindar apoyo a los equipos asistenciales, asegurar un correcto seguimiento de los pacientes que estén atravesando una situación de violencia para que no queden perdidos en el sistema», explicó la Dra. Fagúndez.

El equipo también actúa como nexo interinstitucional cuando la situación lo requiere, articulando con INAU, centros CAIF, escuelas, equipos policiales, MIDES e instituciones privadas como CAMEDUR.

Violencia en todas sus formas

La directora del Penza subrayó que el equipo no trabaja únicamente casos de violencia de género o doméstica, sino que abarca todas las expresiones de violencia:

«Hay diferentes tipos de violencia, como por ejemplo violencia al adulto mayor, que muchas veces no es física pero se da a otros niveles, como negligencia en el cuidado. También violencia en niños, niñas y adolescentes, y no solo en mujeres, sino en toda la población», señaló en declaraciones a Radio Yí.

Un punto central del enfoque es el respeto a la autonomía del usuario: si la persona no desea realizar una denuncia, esa decisión se respeta. El objetivo del equipo es acompañar, identificar y dar seguimiento, sin imponer una vía de acción determinada.

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