“La enfermedad renal es una pandemia silenciosa: una de cada diez personas la tiene”

El nefrólogo de CAMEDUR, Dr. Víctor Scaffo, advirtió que las enfermedades renales afectan al 10% de la población mundial y podrían convertirse en una de las principales causas de muerte en las próximas décadas.

Las enfermedades renales afectan aproximadamente al 10% de la población mundial, una cifra que también podría reflejarse en Uruguay debido a los hábitos de vida actuales. La advertencia fue realizada por el Dr. Víctor Scaffo, director del área de Nefrología de CAMEDUR, en el marco del Día Mundial del Riñón.

El especialista encabezó en Durazno distintas actividades de concientización organizadas por la mutualista, con instancias realizadas en el CIB Varona y en la Junta Departamental, donde se buscó informar a la población sobre la importancia de prevenir este tipo de enfermedades.

“Es el dato global que manejamos: una de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal. Seguramente en Uruguay ocurre algo similar si tenemos en cuenta nuestros estilos de vida”, explicó el médico en diálogo con El Acontecer.

Una problemática que gana peso en la salud mundial

La preocupación internacional por esta patología ha crecido en los últimos años. Actualmente, la enfermedad renal es la octava causa de muerte en el mundo y las proyecciones indican que podría escalar hasta el quinto lugar para el año 2040 si no se adoptan medidas preventivas.

Por ese motivo, organismos como la Organización Mundial de la Salud y la ONU incorporaron recientemente a las enfermedades renales dentro de la lista de enfermedades no transmisibles prioritarias.

Scaffo recordó que el Día Mundial del Riñón se conmemora cada segundo jueves de marzo, una iniciativa impulsada por la Sociedad Nefrológica Internacional desde hace más de dos décadas para promover la prevención y el diagnóstico temprano.

Cuando la enfermedad avanza, el impacto es grande

El especialista explicó que la enfermedad renal atraviesa cinco estadios. En los primeros niveles puede mantenerse estable durante años, pero en los casos más avanzados el paciente requiere tratamientos complejos como la diálisis.

Además del impacto en la salud, la enfermedad genera consecuencias sociales y económicas.

“En algún momento se vuelve una enfermedad muy costosa. El paciente muchas veces debe dejar de trabajar, la familia tiene que reorganizarse para acompañarlo y el sistema de salud debe afrontar tratamientos muy caros”, señaló.

Factores de riesgo que deben vigilarse

El nefrólogo remarcó que varias condiciones aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia renal.

Entre los principales factores mencionó:

hipertensión arterial

diabetes

antecedentes familiares de enfermedad renal

obesidad

sedentarismo

consumo excesivo de sal

tabaquismo y consumo de alcohol

También recordó que a partir de los 30 años los riñones comienzan un proceso natural de envejecimiento, por lo que los controles médicos adquieren mayor relevancia con el paso del tiempo.

Controles que pueden salvar vidas

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que la enfermedad renal suele avanzar sin síntomas durante muchos años.

“Lo más frecuente es que el paciente llegue a la consulta diciendo que se siente perfectamente bien. Sin embargo, cuando se revisan los análisis aparecen valores alterados”, explicó Scaffo.

Por ese motivo, recomendó controlar regularmente la presión arterial, la glucosa y la función renal, especialmente en personas con antecedentes familiares o enfermedades crónicas.

Actividades de concientización en Durazno

Durante la jornada del Día Mundial del Riñón, los equipos de salud realizaron controles gratuitos de presión arterial, peso y glucemia, además de charlas informativas dirigidas a la comunidad.

Las actividades contaron con la participación del director departamental de Salud, Dr. Carlos Souza, y permitieron detectar algunos casos de hipertensión severa en personas que no presentaban síntomas.

“Ese tipo de hallazgos nos demuestra que estas instancias sirven. Detectar a tiempo a una persona hipertensa puede evitar complicaciones graves”, señaló el especialista.

Una campaña que busca llegar a los barrios

El trabajo de concientización continuará en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de acercar información y controles preventivos a la población.

El Día Mundial del Riñón fue además declarado de Interés Departamental, iniciativa impulsada en la Junta Departamental de Durazno.

Para el Dr. Scaffo, la clave está en que cada persona tome conciencia de su salud.

“Hay que revisar los antecedentes familiares, controlar la presión, la diabetes y los hábitos de vida. Si tenemos factores de riesgo, lo mejor es consultar y preguntar por nuestros riñones. Es una enfermedad que muchas veces está ahí, en silencio”, concluyó.

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