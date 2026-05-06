TI de Durazno, Trinidad y Paso de los Toros se reúnen este viernes para llegar juntos a CUTI

El sector de las Tecnologías de la Información (TI) en el interior del país atraviesa un momento de efervescencia y búsqueda de sinergias. Con el objetivo de pasar del contacto virtual a la acción concreta, este viernes se llevará a cabo un encuentro clave en el Polo Tecnológico de Durazno. La iniciativa, impulsada por Enrique Alonzo, busca aglutinar a los actores del rubro para definir una hoja de ruta compartida que fortalezca el desarrollo tecnológico regional.

Un punto de encuentro presencial

La cita está marcada para este viernes 8 de mayo a las 19:30 horas en las instalaciones del Polo Tecnológico de Durazno. El evento no solo convoca a residentes locales: también ha despertado el interés de profesionales y empresas de Trinidad, Sarandí Grande y Paso de los Toros, conformando un bloque regional de relevancia.

«La idea es unir a empresas y personas relacionadas a las TI para que juntos podamos armar un camino y saber qué cosas estamos necesitando», explicó Alonzo, promotor del evento. Lo que comenzó como una iniciativa pequeña terminó superando las expectativas, nucleando a un grupo nutrido de interesados a través de canales digitales que ahora buscan la presencialidad para potenciar su impacto.

Rumbo a la mesa nacional con CUTI

La reunión en Durazno funciona como una etapa preparatoria fundamental. El diagnóstico y las inquietudes que surjan del intercambio del viernes serán el insumo principal para la reunión virtual del próximo 21 de mayo con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

En esa instancia nacional, representantes de distintos puntos del interior expresarán las necesidades y los desafíos que enfrentan para seguir creciendo. «El objetivo es generar una sinergia importante entre nosotros para fortalecernos; esa es la única meta de este grupo», subrayó Alonzo, destacando la importancia de construir colectivamente para aportar al sector tecnológico desde cada departamento.

Convocatoria abierta a todo el ecosistema regional

La invitación se extiende a empresas, emprendedores y trabajadores independientes vinculados a la tecnología y la información de la zona que quieran sumarse a este ecosistema. El encuentro del viernes será la oportunidad para conocerse, identificar carencias y proyectar cómo colaborar para que el interior gane peso en la agenda tecnológica nacional.

Durazno, con su Polo Tecnológico ya consolidado como espacio de referencia, se posiciona en este movimiento como punto de articulación entre departamentos vecinos, en una apuesta por construir un frente común que dé voz al interior frente a la cámara que reúne a la industria a nivel país.