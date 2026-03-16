Elecciones SUNCA: Galeano y Gonzalvez encabezan las listas en Durazno

El sindicato de la construcción vota el 24, 25 y 26 de marzo. En Durazno habrá urna fija en Varela 838 y móviles en las obras.

El sindicato de la construcción (SUNCA) celebrará elecciones nacionales el 24, 25 y 26 de marzo. Los afiliados elegirán direcciones departamentales, dirección nacional y direcciones de ramas en lo que el gremio aspira a que sea el acto eleccionario más grande de su historia.

En Durazno, la votación se realizará en la sede sindical de calle Varela 838 y en urnas móviles que recorrerán las distintas obras del departamento.

Tres listas, dos con alcance nacional

Se presentan tres listas al proceso eleccionario:

Lista 658 (Agustín Pedroza): la corriente actualmente mayoritaria, con presencia en los 19 departamentos y mayoría en el Consejo Directivo del sindicato.

(Agustín Pedroza): la corriente actualmente mayoritaria, con presencia en los y mayoría en el Consejo Directivo del sindicato. Lista 584 (Manuel Barrios): con estructura en 14 departamentos .

(Manuel Barrios): con estructura en . Lista 14411 (Wilson «Piri» Correa): de base departamental, con raíces en Maldonado.

Los candidatos locales

Por la Lista 658 se postulan en Durazno: Raúl Galeano, Ricardo Santiago, Carlos Agüero, Sergio Ortiz, Luis Fraigola y Erica Silva.

Por la Lista 584 van: Pablo Gonzalvez, Lenín Milans, Alejandro López, Kevin Gonzalvez, Juan Pablo Milans, Jonny Silveira, José Iglesias y Diego Cufré.

La urna va hasta la obra

Lo que distingue a esta elección es su despliegue territorial. Desde las 05:00 horas, equipos de la Comisión Electoral Central se movilizarán hacia cada punto del país donde haya trabajadores en actividad.

En Durazno, los trabajadores con recibos de hasta dos años de antigüedad podrán votar —en principio el día martes— en la sede de Varela 838, en el horario de 08:00 a 19:00 horas. Quienes estén en obra lo harán a través de las urnas móviles.

Un programa único, definido en congreso

A diferencia de la dinámica electoral partidaria, en el SUNCA las listas no compiten con programas distintos. El programa de acción fue aprobado colectivamente en el XIX Congreso, celebrado en la primera quincena de febrero, con la participación de 1.700 delegados.

Quien resulte electo tendrá el mandato de ejecutar lo resuelto en torno a cuatro ejes: seguridad social, salud y bienestar, justicia laboral y reducción de la jornada de trabajo.

Las principales reivindicaciones

Entre los puntos centrales aprobados en el congreso se destacan:

Reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial

Seguridad social pública, solidaria y sin lucro

Recuperación de la jubilación a los 60 años y equiparación de las mínimas al salario mínimo nacional

y equiparación de las mínimas al salario mínimo nacional Eliminación del lucro de las AFAP

Un cómputo especial jubilatorio para trabajadores de la construcción

Gravamen al 1% más rico para combatir la pobreza infantil

En materia de seguridad laboral, el sindicato impulsará una ley integral que contemple capacitación obligatoria, mayor fiscalización y gestión sindical de la prevención, con el objetivo declarado de terminar con la siniestralidad en la industria.

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