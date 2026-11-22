Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) dejaron un claro liderazgo de Lorena Roqueta en el orden de trabajadores y de Jorge Fernández Pereiro entre las empresas. En jubilados y pensionistas, Estela Ovelar encabezaba la votación, con una ventaja mucho más estrecha sobre Renaldo Borriero. Las tendencias surgen del escrutinio primario de este domingo 22 de noviembre y todavía no constituyen una proclamación oficial.

Resultados oficiales provisorios al lunes 23 de noviembre, a las 00:20: la Corte Electoral contabilizó 5.687 circuitos escrutados de 5.738 (99,1 %), con 23 circuitos sin validar. Se registraron 1.592.042 votos emitidos entre los tres órdenes, incluidos votos en blanco, anulados y observados. El escrutinio definitivo comenzará el martes 24 de noviembre.

Lorena Roqueta se perfila como representante de los trabajadores

La lista 15, encabezada por Lorena Roqueta y respaldada por el movimiento Hay Otro Camino, sumó 451.304 votos, frente a los 370.377 de la lista 11, de Carlos Clavijo y apoyada por el PIT-CNT. La ventaja de Roqueta alcanzó los 80.927 votos, de acuerdo con el corte oficial de las 00:20.

En octubre, El Acontecer informó sobre la candidatura de Roqueta y sus propuestas para la representación de los trabajadores.

Estela Ovelar encabeza una elección muy ajustada entre jubilados

En el orden de pasivos, la lista 1, de Estela Ovelar, se mantenía al frente con 144.116 votos, mientras que la lista 5, de Renaldo Borriero, alcanzó 142.009. La diferencia era de apenas 2.107 votos. La lista 2, de María Ángela Pereira, obtuvo 20.805. La estrecha distancia entre los dos primeros lugares exige esperar la confirmación definitiva.

Este es el resultado que requiere mayor cautela: la diferencia entre las dos primeras candidaturas era estrecha y los datos no implican una proclamación oficial.

Jorge Fernández Pereiro lidera entre las empresas

Entre las empresas contribuyentes encabezaba la votación la lista 25, de Jorge Fernández Pereiro, con 80.890 votos. Detrás se ubicaron Graciela Álvarez (lista 21), con 41.170; Bernardo Aldabalde (lista 27), con 23.841; y Daniel Añón (lista 30), con 17.054. Fernández Pereiro superaba a la segunda lista por 39.720 votos.

Participación superior al 80 % y escrutinio definitivo

La participación comunicada por la Corte Electoral al cierre de las urnas fue de aproximadamente 81,3 % de los habilitados, según informó Subrayado. La jornada permitió votar a quienes integran los tres órdenes de representación social del BPS.

El escrutinio primario permite conocer tendencias, pero no equivale al resultado definitivo. De acuerdo con el calendario de la Corte Electoral, la instancia definitiva comenzará el martes 24 de noviembre.

Los resultados preliminares pueden consultarse en el visualizador oficial de la Corte Electoral. Las cifras reproducidas en esta nota corresponden a la sumatoria provisoria de las 00:20 del lunes 23 de noviembre, con el 99,1 % de circuitos escrutados. No equivalen a una proclamación definitiva, particularmente por la pequeña diferencia entre Ovelar y Borriero.