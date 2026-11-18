El próximo domingo 22 de noviembre se celebrarán las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), una instancia obligatoria para los ciudadanos y empresas incluidos en los padrones correspondientes, con las excepciones previstas por la normativa. Cerca de 2,2 millones de personas están habilitadas en todo Uruguay para participar de los comicios, que se desarrollarán entre las 8:00 y las 19:30 horas.

La elección permitirá renovar tres de los siete integrantes del Directorio del BPS: un representante de los trabajadores activos, otro de los jubilados y pensionistas y un tercero de las empresas contribuyentes. Los cuatro restantes son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.

El sufragio será secreto y personal. En cada uno de los tres órdenes se elegirá un director titular junto con cinco suplentes.

La Corte Electoral recordó que quienes figuren habilitados en más de un orden deberán votar en cada uno de ellos. No hacerlo, sin una causa justificada, puede generar sanciones económicas.

Consultar aquí el padrón y dónde corresponde votar.

Quiénes están obligados a votar

La elección comprende tres órdenes: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes. Para determinar la habilitación se tomó como referencia la situación registrada ante el BPS al 28 de febrero de 2026.

Trabajadores activos. Están habilitados quienes a esa fecha tenían al menos 18 años y figuraban como trabajadores dependientes públicos o privados. También se incluyen determinadas situaciones de subsidio con vínculo laboral vigente, como maternidad, enfermedad o desempleo por suspensión, además de otros subsidios previstos en las bases.

Jubilados y pensionistas. Comprende a jubilados, pensionistas por sobrevivencia o invalidez mayores de 18 años y titulares de pensiones a la vejez, siempre que cumplan las condiciones legales.

No todos los beneficiarios de prestaciones del BPS integran este padrón. Están excluidos, entre otros, quienes perciben asistencia a la vejez, pensiones graciables y determinadas pensiones especiales reparatorias.

Empresas contribuyentes. Incluye a empresas privadas registradas ante el BPS que al 28 de febrero estuvieran al día con sus obligaciones corrientes y con las facilidades de pago acordadas.

No están comprendidas las aportaciones civil, bancaria, notarial y profesional, ni los titulares de servicio doméstico, usuarios de servicios o titulares de obras de construcción.

En el caso de empresas unipersonales vota el titular, mientras que las sociedades y empresas pluripersonales deben hacerlo mediante un mandatario designado.

Quienes figuren en dos órdenes deberán votar dos veces

Una de las particularidades de estas elecciones es que una misma persona puede estar habilitada en más de una categoría.

Por ejemplo, un trabajador que también perciba una pensión puede estar incluido en los padrones de activos y pasivos. En ese caso deberá emitir un voto por cada orden.

Si además figura como titular de una empresa unipersonal habilitada, también tendrá que votar por el orden de empresas contribuyentes.

Cada persona tiene derecho a un solo voto dentro de cada orden, independientemente de la cantidad de actividades o prestaciones que registre.

La Corte Electoral advirtió que votar en una categoría no libera de la obligación de hacerlo en las demás. Si los circuitos son diferentes, el elector deberá concurrir a cada uno de ellos.

Quiénes están exonerados de votar

Aunque el voto es obligatorio para los habilitados, existen excepciones.

No están obligados a sufragar los afiliados activos, pasivos y titulares de empresas unipersonales mayores de 75 años. También quedan exonerados quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad otorgadas por el BPS, cualquiera sea su edad.

Estas excepciones no se aplican a las personas designadas como mandatarios para representar empresas.

Tampoco están obligadas a votar las personas que no figuren en el padrón definitivo, por lo que no corresponde aplicarles una multa por no concurrir.

Cómo saber dónde votar el 22 de noviembre

La Corte Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo para conocer si una persona está habilitada, a qué orden pertenece y en qué circuito debe sufragar.

La búsqueda puede realizarse mediante la serie y número de credencial cívica, la cédula de identidad o los datos personales solicitados por el sistema.

Consulta oficial del padrón y circuito electoral: elecciones.corteelectoral.gub.uy.

El resultado indica el número y la dirección del circuito y si el local cuenta con condiciones de accesibilidad.

Quienes estén habilitados en más de un orden deben consultar todos los circuitos que les correspondan. Si la búsqueda por credencial no arroja resultados, la Corte Electoral recomienda realizar una nueva consulta utilizando los datos personales.

¿Se puede votar sin la credencial física?

La credencial cívica es el documento previsto para sufragar. Sin embargo, quienes la hayan perdido o no cuenten con ella físicamente podrán concurrir al circuito asignado e indicar su nombre, apellido, serie y número de credencial.

Para poder votar deberán figurar en el padrón correspondiente.

Los electores extranjeros habilitados que no poseen credencial cívica deberán presentarse con su cédula de identidad. En estos casos, la presentación del documento es obligatoria.

Las mesas funcionarán por orden de llegada y estarán integradas por un presidente, un secretario y un vocal. También habrá funcionarios facilitadores para orientar a quienes necesiten asistencia.

Circuitos rurales, accesibles y voto observado

En los circuitos rurales podrán sufragar, como observados simples, electores que pertenezcan a otra circunscripción rural del mismo departamento, siempre que exhiban la credencial cívica.

Las personas con discapacidad motriz permanente o transitoria que tengan asignado un circuito sin condiciones de accesibilidad podrán votar en otro circuito accesible de su misma serie, también bajo la modalidad de observado simple.

No se permitirá votar fuera del departamento en el que se está habilitado, ni siquiera mediante voto observado.

Las personas no videntes o físicamente imposibilitadas podrán ingresar al cuarto secreto acompañadas por alguien de su confianza o por un integrante de la comisión receptora.

Nueve listas competirán por los tres cargos

En total se registraron nueve candidaturas: dos en el orden de trabajadores activos, tres entre jubilados y pensionistas y cuatro en representación de las empresas contribuyentes.

Las propuestas abarcan modificaciones en las prestaciones y los aportes, mejoras en la atención al público, mayor presencia territorial del BPS y cambios en sus mecanismos de gestión y control.

Trabajadores: Carlos Clavijo y Lorena Roqueta

Lista 11 – Carlos Clavijo. El actual representante de los trabajadores en el Directorio del BPS cuenta con el respaldo del PIT-CNT y busca continuar en el cargo. Entre sus planteos se encuentran revisar el financiamiento de la seguridad social, mejorar los tiempos de respuesta del organismo, mantener la atención presencial y digital y reforzar los mecanismos de protección laboral.

Lista 15 – Lorena Roqueta. La abogada y escribana oriunda de Colonia propone fortalecer la presencia territorial del BPS, mejorar la transparencia y publicar indicadores sobre los tiempos de resolución de trámites. También plantea revisar aspectos del seguro de desempleo y las prestaciones vinculadas con la discapacidad.

En octubre, El Acontecer informó sobre la candidatura de Lorena Roqueta y su disputa por la representación de los trabajadores.

Jubilados y pensionistas: tres candidaturas

Lista 1 – Estela Ovelar. Secretaria general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), es la primera mujer en encabezar una candidatura de esa organización para el Directorio del BPS.

Propone mejorar las jubilaciones y pensiones, impulsar aumentos adicionales para las prestaciones más bajas y fortalecer los programas de vivienda y atención a personas mayores.

Lista 2 – María Ángela Pereira. La candidata de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay plantea que ninguna jubilación o pensión sea inferior al salario mínimo nacional. También propone eliminar las AFAP y el IASS, restituir el aguinaldo a los pasivos y permitir la jubilación a los 60 años sin penalizaciones.

Lista 5 – Renaldo Borriero. Propone mejorar la gestión de los recursos del BPS y reforzar su presencia en el interior mediante visitas a municipios y localidades que no cuentan con oficinas.

Entre sus planteos figuran revisar las jubilaciones más bajas, discutir el IASS y abordar los reclamos vinculados con los denominados cincuentones.

Empresas contribuyentes: cuatro listas

Lista 21 – Graciela Álvarez. Empresaria y funcionaria del BPS con varias décadas de trayectoria, es candidata vinculada a las micro y pequeñas empresas.

Propone mejorar la comunicación entre el organismo y los contribuyentes, contemplar las diferencias entre sectores productivos y ampliar las posibilidades de negociación ante deudas, multas y recargos.

Lista 25 – Jorge Fernández Pereiro. Director de Cutcsa, busca representar al sector empresarial con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Su propuesta incluye revisar las multas y recargos por atrasos en los aportes, reforzar los controles sobre las certificaciones médicas y promover que los cargos gerenciales del organismo se cubran mediante concursos.

Lista 27 – Bernardo Aldabalde. Empresario y propietario de Café Jurado, propone revisar los mecanismos de multas y recargos, facilitar la regularización de deudas y simplificar trámites para las pequeñas empresas y los trabajadores independientes.

También plantea estudiar nuevas modalidades de aportación para actividades estacionales y mecanismos de control de certificaciones laborales.

Lista 30 – Daniel Añón. Expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), cuenta con el respaldo de la Confederación de Cámaras Empresariales.

Entre sus propuestas figuran reducir determinados costos de funcionamiento del organismo, facilitar la formalización de pequeños emprendimientos, mejorar la relación entre inspectores y contribuyentes y buscar soluciones para empresas endeudadas con el BPS.

Las nueve hojas de votación se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Corte Electoral.

Dos horas para votar sin descuento salarial

La Corte Electoral recordó que los empleadores deberán conceder a sus trabajadores un período no menor a dos horas para concurrir a votar el domingo 22 de noviembre.

Ese tiempo debe otorgarse sin perjuicio de los haberes o jornales que correspondan a los empleados.

La disposición alcanza tanto a dependencias públicas como a establecimientos privados y busca garantizar que quienes deban trabajar durante la jornada puedan ejercer el sufragio.

Constancia de voto y justificaciones

Al finalizar la votación, cada elector recibirá una constancia que acredita su participación. La Corte Electoral recomienda controlar los datos antes de retirarse del circuito.

Posteriormente podrán habilitarse mecanismos de descarga de las constancias desde el sitio oficial.

Quienes estén obligados a votar y no puedan concurrir por una causa justificada deberán realizar el trámite correspondiente a través de la web de la Corte Electoral.

El plazo general para justificar la ausencia vencerá el 21 de enero de 2027.

Se admitirán como causas la enfermedad, invalidez o imposibilidad física debidamente acreditada, razones de fuerza mayor, ausencia del país el día de la elección y residencia fuera del departamento donde corresponda sufragar.

Para quienes se encuentren fuera de Uruguay, el plazo de justificación será de 60 días desde su regreso.

Las personas que residan en el exterior también podrán acreditar su situación ante el consulado uruguayo más próximo, dentro de los veinte días anteriores o posteriores a los comicios.

Recuadro | Multas por no votar en las elecciones del BPS Quienes estén obligados a votar y no concurran ni justifiquen su ausencia deberán pagar una multa según el orden electoral. Trabajadores activos: $1.900 (1 UR).

$1.900 (1 UR). Funcionarios públicos y profesionales titulados por Udelar: $3.800 (2 UR).

$3.800 (2 UR). Jubilados y pensionistas: $1.900 (1 UR).

$1.900 (1 UR). Empresas con hasta 10 trabajadores: $11.400 (6 UR).

$11.400 (6 UR). Empresas con 11 a 50 trabajadores: $22.800 (12 UR).

$22.800 (12 UR). Empresas con más de 50 trabajadores: $38.000 (20 UR). Exonerados: mayores de 75 años y titulares de prestaciones por incapacidad del BPS, con las excepciones correspondientes a mandatarios empresariales. Plazo general para justificar el no voto: 21 de enero de 2027. La justificación y el pago de multas podrán tramitarse en la web de la Corte Electoral después de los comicios.

Consulta previa, un paso fundamental

Las autoridades recomiendan verificar la información del padrón antes del domingo, especialmente en los casos de personas que trabajan y, al mismo tiempo, perciben una prestación del BPS o están vinculadas con una empresa.

El buscador oficial permitirá conocer cada orden en el que corresponde votar y los circuitos asignados.

También pueden consultarse los planes circuitales por departamento y la gacetilla de la Corte Electoral.

Para consultas, la Comisión Organizadora de la Elección del BPS atiende de 10:00 a 15:30 horas en el teléfono 1924, interno 2187, y mediante el correo comisionbps@corteelectoral.gub.uy.