Quienes no concurrieron a votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del pasado domingo 22 de noviembre podrían quedar exonerados de las multas previstas por la normativa vigente. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva presentó un proyecto de ley que propone dejar sin efecto las sanciones correspondientes a esta instancia electoral.

La iniciativa fue presentada el lunes 23 de noviembre ante la Presidencia del Senado y comprende tanto a las personas como a las empresas que estaban obligadas a participar en los comicios y no cumplieron con esa disposición.

Entre los motivos planteados por el legislador se encuentran las dificultades que tuvieron algunos trabajadores rurales para concurrir a votar en plena época de zafra.

Por el momento, se trata de una propuesta legislativa que deberá ser considerada por el Parlamento. Las multas no han sido eliminadas y continúan vigentes los plazos para justificar la ausencia.

Qué establece el proyecto de ley

La iniciativa consta de un único artículo que propone exonerar las sanciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N.º 16.241, del 9 de enero de 1992, para quienes incumplieron la obligación de votar en las elecciones del BPS de 2026.

La medida tendría carácter excepcional y alcanzaría exclusivamente a los comicios celebrados el pasado 22 de noviembre, sin modificar la obligatoriedad del sufragio en futuras elecciones del organismo.

En la exposición de motivos, Da Silva plantea la necesidad de evaluar la proporcionalidad de las sanciones económicas y considera que debe fortalecerse la difusión de las características y la importancia de estas elecciones.

El legislador también menciona dos antecedentes de exoneraciones aprobadas por el Parlamento en anteriores elecciones del BPS: las leyes N.º 17.972, de 2006, y N.º 18.782, de 2011.

Cuánto es la multa por no votar en las elecciones del BPS

Mientras no se apruebe una modificación legislativa, quienes estaban obligados a votar y no lo hicieron sin una causa debidamente justificada están sujetos a las sanciones económicas previstas.

Según los importes publicados por la Corte Electoral, las multas son las siguientes:

Trabajadores activos:

Trabajadores en general: $1.900.

Funcionarios públicos y profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República: $3.800.

Jubilados y pensionistas:

Multa de $1.900.

Empresas contribuyentes:

Hasta 10 trabajadores: $11.400.

Entre 11 y 50 trabajadores: $22.800.

Más de 50 trabajadores: $38.000.

También están sujetas a sanciones las empresas que incumplieron la obligación de designar mandatarios dentro del plazo reglamentario.

Quienes estaban habilitados para sufragar en más de un orden deberán regularizar su situación en cada uno de ellos por separado.

Hasta cuándo se puede justificar el no voto

La Corte Electoral estableció el 21 de enero de 2027 como fecha límite general para presentar las justificaciones por no haber concurrido a votar.

Entre las causales admitidas se encuentran:

Enfermedad, invalidez o imposibilidad física.

Motivos de fuerza mayor debidamente acreditados.

Encontrarse fuera del país el día de la elección.

Residir en un departamento diferente de aquel en el que correspondía votar, salvo en el caso de los mandatarios de empresas.

Cada situación deberá acreditarse mediante la documentación correspondiente.

En el caso de quienes se encontraban fuera de Uruguay el día de la elección, el plazo para justificar la ausencia es de 60 días desde su regreso al país.

Las personas que tengan 75 años cumplidos no deben justificar la ausencia ni pagar multas. Tampoco corresponde una sanción a quienes no integraban el padrón electoral, sin perjuicio de las obligaciones específicas que tienen las empresas contribuyentes.

Cómo justificar la ausencia o pagar la multa

La justificación puede realizarse por internet, mediante el usuario ID Uruguay, o presencialmente en las oficinas electorales departamentales y oficinas inscriptoras delegadas de la Corte Electoral.

El formulario y los requisitos están disponibles en el siguiente enlace oficial:

Justificación del no voto en las elecciones del BPS 2026.

Para quienes deban abonar la sanción, la Corte Electoral también contempla el pago por internet o la realización del trámite presencial para obtener un talón de pago que podrá abonarse en las redes de cobranza.

Consultar información oficial sobre el pago de multas.

Qué deben hacer quienes no votaron mientras se analiza el proyecto

La presentación del proyecto de ley no suspende automáticamente las multas ni los plazos administrativos establecidos por la Corte Electoral.

Por lo tanto, quienes tengan una causal válida para justificar su ausencia pueden realizar el trámite sin esperar una resolución parlamentaria.

Hasta que no exista una modificación legal, se mantiene el régimen de sanciones correspondiente a las elecciones del BPS del pasado domingo.

En El Acontecer también se puede consultar la guía sobre las elecciones del BPS, las obligaciones electorales y las personas exoneradas.