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domingo 12 de abril de 2026

Este sábado votan los docentes: elecciones de ATD en todo el país

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El sábado 18 de abril cuando se desarrollen las elecciones de ATD en horario de votación comprendido entre las 9 y las 19 horas
El sábado 18 de abril cuando se desarrollen las elecciones de ATD en horario de votación comprendido entre las 9 y las 19 horas

El sábado 18 de abril, de 9 a 19 horas, se celebran en Durazno y en todo el territorio nacional las elecciones de Delegados de las Asambleas Nacionales de Docentes (ATD) de la ANEP.

Están convocados todos los docentes de docencia directa e indirecta, de todos los subsistemas de la ANEP, que tengan calidad de efectivos y/o interinos con al menos un año de antigüedad al 31 de diciembre de 2025. El voto es secreto, personal y obligatorio.

Quienes no puedan concurrir el sábado tienen una opción adicional: el jueves 17 de abril podrán votar por correspondencia a través de las agencias del Correo Uruguayo habilitadas.

Por qué importa esta elección

Las Asambleas Docentes son órganos públicos deliberantes con facultades de iniciativa y funciones asesoras y consultivas en asuntos técnico-pedagógicos, vigentes desde la aprobación de la Ley de Educación Nº 15.739 de 1985. Son el mecanismo a través del cual los docentes participan activamente en la vida orgánica del sistema educativo.

El camino hasta el sábado

El proceso electoral recorrió varias etapas durante los primeros meses del año: registro de agrupaciones hasta el 11 de marzo, recursos al padrón hasta el 20 de marzo, registro de hojas de votación el 27 de marzo, y recepción de hojas para los circuitos los días 26 y 27 de marzo y 6 de abril.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.