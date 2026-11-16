El chivito de Carro El Tío, uno de los emprendimientos gastronómicos tradicionales de Durazno, fue elegido por el público como el mejor de la primera edición del Festival del Chivito, celebrado el domingo 15 de noviembre en Punta del Este. El negocio de José María Medero se quedó con el primer puesto entre más de 20 chiviterías participantes de distintos puntos del país, en una jornada en la que su equipo vendió aproximadamente 300 unidades.

El encuentro se desarrolló en el estacionamiento de Punta Shopping y reunió a más de 6.000 personas para celebrar los 80 años de la creación del chivito uruguayo. La propuesta incluyó más de 25 puestos gastronómicos, espectáculos y actividades culturales.

Los asistentes tuvieron la posibilidad de probar distintas preparaciones y votar por sus favoritas. El primer lugar fue para El Tío, de Durazno; el segundo correspondió a I’marangatu y el tercero a La Casita by Cari, que presentó una propuesta de chivitos libres de gluten.

Un chivito duraznense que conquistó al público

El reconocimiento llegó después de una jornada de intenso trabajo para el equipo de José María Medero, que viajó desde Durazno para participar de la celebración gastronómica.

El emprendimiento presentó dos versiones: una inspirada en la receta original del chivito uruguayo y el tradicional Chivito El Tío, una preparación propia que forma parte de su oferta habitual.

Durante el festival comercializó alrededor de 300 chivitos, una cifra que refleja la respuesta del público a la propuesta duraznense. La cantidad corresponde a una estimación inicial del equipo, pendiente del recuento definitivo.

El evento reunió a más de 20 chiviterías y otras propuestas gastronómicas de Montevideo, Punta del Este y distintos puntos del interior. En total, los 21 puestos dedicados a la preparación del chivito vendieron más de 4.000 unidades.

El premio principal se definió mediante votación popular, por lo que el resultado refleja la preferencia de los asistentes que participaron de la elección.

José María Medero y casi cuatro décadas de trabajo

Detrás del premio hay una trayectoria de muchos años en la gastronomía local.

José María Medero comenzó a trabajar en el rubro cuando tenía apenas 13 años y acumula cerca de cuatro décadas de experiencia.

Carro El Tío lleva 28 años funcionando bajo ese nombre y se ha convertido en una referencia gastronómica para distintas generaciones de duraznenses.

En declaraciones al programa Conexión Empresarial, de Radio Viva, Medero destacó la importancia de mantener la calidad de los ingredientes, una característica que considera fundamental en la identidad de su negocio.

La participación en el festival representó también un esfuerzo especial para el equipo. Después de cerrar el carro en Durazno durante la madrugada, emprendieron el viaje hacia Punta del Este con pocas horas de descanso.

La experiencia terminó con el reconocimiento del público y el primer lugar en una celebración de alcance nacional.

Más de 6.000 personas celebraron los 80 años del chivito

El Festival del Chivito se realizó en Punta del Este, ciudad donde nació esta preparación en 1946.

Su creador fue Antonio Carbonaro, propietario del restaurante El Mejillón, quien elaboró una versión que con el paso de las décadas se convirtió en uno de los platos más representativos de la gastronomía uruguaya.

La primera edición del encuentro incluyó una exposición sobre la historia del chivito, fotografías y objetos vinculados con su origen, además de una representación teatral que recreó el nacimiento de la preparación.

La programación se completó con música en vivo, actividades infantiles y distintas propuestas gastronómicas.

La iniciativa fue impulsada por Carla Tchintian y Marcos Grolero, con la intención de convertir el encuentro en una celebración anual que promueva la gastronomía nacional y dé visibilidad a emprendimientos de distintos puntos del país.

Para Durazno, el resultado tuvo un significado particular: un carro gastronómico con casi tres décadas de historia logró imponerse en la votación del público frente a propuestas de otros departamentos.

El primer premio obtenido por El Tío representa un reconocimiento a la trayectoria de José María Medero y al trabajo de un emprendimiento que llevó el nombre de Durazno a una celebración nacional de la gastronomía uruguaya.