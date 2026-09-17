El nuevo y viejo arte de la cuchillería

En un mundo atravesado por lo digital, y otras tantas sofisticaciones que parecieran amenazar los hábitos de la gente y poner en riesgo cosas tan caras y cotidianas para la especie humana, volver a la esencia de técnicas del pasado como fabricar un útil que podría parecer ordinario como un cuchillo, despierta por lo menos una justificada curiosidad.

Mauricio Franco (58) es un duraznense que explora e investiga para confeccionar cuchillos, poniendo en esa tarea tanto interés como pasión, una mezcla de artesanía y conocimientos de metalurgia.

Con él conversamos sobre este oficio, sobre cómo se originó y cuáles son los pormenores de una actividad ligada a la historia misma del Hombre sobre la tierra.

Cómo comenzó esto de fabricar cuchillos? Vos tenés algún aprendizaje previo, una predisposición natural para las manualidades, y además un interés para investigar, como se fue dando todo esto?

“Me parece que todo esto lo traigo desde chico, de familia, podríamos decir. Mi padre tenía cierto apego a los cuchillos y se que además fabricó algunos para los amigos. Hace poco me encontré con uno hecho por él y que se lo había obsequiado a un amigo.

El tema me atrajo desde hace años, quise hacerlos y empecé con este oficio investigando y recogiendo conocimientos y sabiduría relacionada con esta artesanía, o este arte de los cuchillos. Además, fue consiguiendo las herramientas y conociendo las técnicas necesarias para fabricarlos.”

Agreguemos que Mauricio tiene un taller montado para la realización de estos objetos donde todas las herramientas y máquinas han sido construidas por él, incluso algunas para realizar el tratamiento adecuado de los metales.

Con Mauricio Franco que nos muestra su arte y su taller

Qué cosas implica el proceso mediante el cual se llega a confeccionar un cuchillo, pues ahí se combinan lo artesanal con conocimientos de metalurgia y de propiedades de los metales a utilizar.

“Según lo que solicita el cliente, el tipo de cuchillo que quiere y cual uso le va a dar, una empieza a ver los tipos de metales disponibles, en este caso yo utilizo acero al carbono, pero no todos los aceros tienen el mismo porcentaje de carbono, luego las dimensiones de la hoja según el tipo de cuchillo, el mango que se le colocará y ahí hay que seleccionar el tipo de madera a utilizar. Todo esto requiere de un diseño previo.

Se puede trabajar también con metales reciclados, – en este caso aceros reciclados – provenientes de pistas de rulemanes de elásticos de coches o camiones. Aunque priorizo trabajar con metales vírgenes que no se encuentran en el mercado local y ahí que comprar en otros países.”

Luego agregó que “cuando hago un cuchillo para mi, decido cómo lo quiero según mis gustos. Ahora cuando es un pedido de un tercero, de un cliente, ahí si, se lo fabrica de acuerdo con los requerimientos del mismo. Siempre trabajo sobre pedidos, es decir no fabrico varios cuchillos para un stock para luego vender sino fabrico el cuchillo según lo pedido, forma de la hoja, tamaño, tipo der mango ya sea de madera o de asta de ciervo u otros, y otros detalles”

En esa búsqueda de los mejores materiales para confeccionar un cuchillo intervienen otros conocimientos, técnicos digamos, que hacen a la naturaleza del metal y a los tratamientos para lograr una hoja con una stándar de calidad aceptable. O sea intervienen cuestiones científicas vinculadas con la metalurgia?

“Si, hay una prueba que consiste en preparar una muestra de un tipo de acero del cual no conozco, por ejemplo su contenido de carbono o del cual sospecho tiene equis porcentaje. A eso le llamo probeta. Envío la misma a la Facultad de Ingeniería y allí, luego de análisis y pruebas, determinan con precisión como está conformado el material. Esos datos me sirven luego para los procesos de calentamiento del metal en una fragua y el templado del mismo, y esto de importante para la resistencia y durabilidad que tendrá luego la hoja del cuchillo.

Esto cambia la forma de tratar el metal en taller.”

Y los mangos con que materiales se fabrican, son materiales naturales?

“Los cabos o mangos de los cuchillos se hacen con trozos de astas de ciervos tratados. Aquí conviene aclarar que solo utilizo astas que estos animales han mudado en una cierta época del año y son recogidas en los campos, lo que se denominan astas de volteo. No utilizo, ni compro astas de animales que han sido cazados, por ejemplo.

También se hacen con maderas, utilizo fundamentalmente maderas nacionales como el guayabo y el lapacho, pero también se utilizan otras maderas de origen brasileño, por ejemplo.

Las maderas deben ser estacionada y tratadas para que luego tengan la durabilidad con el útil del cual formarán parte. También se pueden conseguir y utilizar maderas que vienen del norte, por ejemplo de Canadá, o el caso del ébano que es muy cotizada y proviene de África.

Destaco que mucha gente me regala materiales, tanto metales como maderas, sabiendo que me dedico a la confección de los cuchillos.

Mirando la totalidad del país, hay muchos artesanos que se dediquen a hacer cuchillos?

Se puede hablar de una producción de nivel industrial o no?

“No hay una fabricación de tipo industrial, pero si hay muchos cuchilleros, es decir gente que hace cuchillos de diferentes tipos. Hay mucha gente de la “vieja escuela” que saben mucho y son referentes para los mas jóvenes. Yo hace mas de diez años que estoy en este tema.”

Qué tiempo se emplea para fabricar un cuchillo?

“Eso dependen del tamaño y del tipo de cuchillo. Pero aproximadamente, entre veinte y treinta horas.”

Eso que hacés es un hobby, o es algo mas serio, digamos?

“En realidad llego a esto por gusto, un gusto personal por hacer estos objetos, y por una pasión que me impulsa y ahí la actividad manual abre una perspectiva laboral que además exploto, en buena medida, desde el, punto de vista económico. Lo artesanal, en un principio, luego se transforma si en un actividad comercial. Ahora, a lo mio agregale que es algo también más sentimental, lo hago con mucho amor. Es más, a veces me cuesta mucho venderlo, desprenderme del cuchillo.”

En una década o algo más, Mauricio Franco ha ido marcando una huella en esta actividad artesanal que de cierto modo recupera viejas técnicas con nuevos materiales, y que desde hace siglos, en todas partes del mundo cuchillos y otras armas blancas son un símbolo de como naturaleza ha sido dominada por el hombre. Claro, este hacedor de cuchillos es un vecino que puede pasar inadvertido como otros muchos por eso decidimos conocer mas de cerca su labor.