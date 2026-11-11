La segunda mitad de noviembre podría traer un aumento de las precipitaciones y las tormentas en el norte de Uruguay, en el marco del fenómeno de El Niño. El meteorólogo Mario Bidegain anticipó que las proyecciones del modelo europeo ECMWF muestran un escenario de mayor inestabilidad, con lluvias superiores a lo habitual y posibilidad de ráfagas de viento y granizo en varios departamentos.

La perspectiva fue difundida el martes 10 de noviembre por Montevideo Portal y señala especialmente a Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paysandú y Salto. Durazno no figura entre los cinco departamentos mencionados, aunque los informes estacionales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también contemplan precipitaciones superiores a lo normal en buena parte del territorio nacional.

Cinco departamentos con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con Bidegain, las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) muestran una mayor actividad de precipitaciones en el norte del país durante la segunda quincena de noviembre.

Los departamentos señalados son Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paysandú y Salto.

El meteorólogo indicó que las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas, ráfagas de viento y episodios de granizo.

El escenario está asociado a las condiciones de El Niño, fenómeno climático que influye sobre los patrones de circulación atmosférica y puede favorecer precipitaciones superiores a los promedios históricos en Uruguay y otros países de la región.

Sin embargo, se trata de una perspectiva meteorológica de varias semanas y no de una advertencia de tormentas para todos los días del período.

¿Qué se espera para Durazno?

Aunque Durazno no fue incluido entre los cinco departamentos destacados por Bidegain, la información oficial de Inumet permite ampliar la mirada sobre las condiciones previstas para el centro del país.

En su informe de tendencias climáticas para noviembre, diciembre y enero de 2026-2027, el organismo divide a Uruguay en dos grandes regiones según las probabilidades de precipitación.

Para la región que comprende el norte, noreste, parte del centro y este del territorio, asigna un 60 % de probabilidad a que las lluvias acumuladas del trimestre se ubiquen por encima de lo normal.

En el resto del país, la probabilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales es del 40 %.

Esto significa que, aunque existen diferencias regionales, el escenario estacional también contempla un aumento de las lluvias en zonas del centro del territorio nacional.

No obstante, el informe no establece que toda la superficie de Durazno vaya a recibir precipitaciones intensas en las mismas fechas ni permite anticipar episodios puntuales de tormentas para el departamento.

Para conocer esas condiciones será necesario seguir los pronósticos de corto plazo y las actualizaciones oficiales de Inumet.

El Niño podría mantener su influencia durante el verano

Las perspectivas actuales forman parte de un episodio de El Niño de intensidad elevada, cuyo desarrollo viene siendo monitoreado por organismos meteorológicos internacionales.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó en octubre que El Niño continuaba fortaleciéndose y estimó una probabilidad superior al 83 % de que alcanzara una intensidad fuerte a muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial también había advertido en setiembre que el fenómeno podría aumentar el riesgo de episodios meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta.

En Uruguay, su influencia suele manifestarse mediante una mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la primavera y el verano.

Sin embargo, la intensidad de El Niño no determina por sí sola cuánta lluvia recibirá cada localidad ni permite establecer con anticipación cuándo se producirán tormentas severas.

Qué dice Inumet sobre los próximos meses

El informe estacional de Inumet para noviembre de 2026 a enero de 2027 señala que la mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal se concentra en el norte, noreste, parte del centro y este.

Para esa región, la distribución prevista es de 60 % de probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, 30 % de valores normales y 10 % de registros inferiores a los habituales.

En el resto del país, las probabilidades se distribuyen en 40 %, 30 % y 30 %, respectivamente.

En cuanto a las temperaturas, el organismo proyecta para el conjunto del territorio una probabilidad del 40 % de que la media del trimestre se ubique por debajo de los valores normales.

Estas cifras corresponden a la acumulación de precipitaciones y a la temperatura media de tres meses. No son probabilidades de lluvia para un día determinado.

La importancia de seguir los pronósticos y las alertas

Las perspectivas de mayores precipitaciones adquieren relevancia para las actividades agropecuarias, la planificación de trabajos al aire libre y la preparación frente a eventuales crecidas de cursos de agua.

En Durazno, la evolución del río Yí y la situación de las zonas inundables forman parte de las principales preocupaciones ante períodos prolongados de lluvias.

La necesidad de anticipar respuestas frente a El Niño ya había sido planteada en el ámbito político departamental. En octubre, El Acontecer informó sobre un reclamo para reforzar la preparación de Durazno ante posibles emergencias climáticas.

También se ha advertido sobre los riesgos de crecidas del río Yí asociados a escenarios de precipitaciones intensas.

De todos modos, una tendencia estacional de lluvias superiores a lo normal no equivale a una alerta vigente ni implica necesariamente que ocurrirán inundaciones.

Las advertencias meteorológicas oficiales se emiten con horizontes más cortos, cuando existen elementos suficientes para identificar áreas, fenómenos y niveles de riesgo.

Por eso, mientras los modelos anticipan un escenario más lluvioso para la segunda mitad de noviembre y los próximos meses, la recomendación es consultar las actualizaciones de Inumet para conocer las condiciones previstas específicamente para Durazno y el resto del territorio nacional.