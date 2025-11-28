El Dr. Luis Ayçaguer se retira de la medicina tras 53 años de trayectoria

El ex intendente de Durazno y ginecólogo Luis Ayçaguer anunció públicamente que el próximo 19 de diciembre culminará su actividad profesional, cerrando una trayectoria de 53 años dedicada a la medicina y al servicio a la comunidad.
En una nota dirigida a la ciudadanía, Ayçaguer señaló que la decisión fue “muy meditada y difícil”, recordando que su labor comenzó en 1978, cuando llegó a Durazno “lleno de ilusiones” para iniciar una carrera que, según expresó, marcó profundamente su vida personal y profesional.
“Una profesión que marcó mi identidad”
El médico destacó que la práctica médica le dejó aprendizajes que exceden lo técnico:
Subrayó especialmente la confianza que depositaron en él numerosas familias a lo largo de los años.
Agradecimiento a la comunidad
Ayçaguer señaló que su vínculo con Durazno trascendió lo profesional y se convirtió en una relación de afecto y pertenencia.
El ex jefe comunal, referente del Partido Nacional, sostuvo que la comunidad siempre le devolvió cariño y acompañamiento, algo que consideró esencial en su vida cotidiana.
Una etapa que llega a su fin
El médico reconoció la tristeza que le genera el cierre de esta etapa:
No obstante, expresó que encara una nueva etapa con energía y proyectos, especialmente junto a su esposa Leyla, a quien definió como su sostén permanente.
Ya en el cierre de su mensaje, agradeció nuevamente a los duraznenses por el afecto recibido:
