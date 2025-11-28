El Dr. Luis Ayçaguer se retira de la medicina tras 53 años de trayectoria

El ex intendente de Durazno y ginecólogo Luis Ayçaguer anunció públicamente que el próximo 19 de diciembre culminará su actividad profesional, cerrando una trayectoria de 53 años dedicada a la medicina y al servicio a la comunidad.

En una nota dirigida a la ciudadanía, Ayçaguer señaló que la decisión fue “muy meditada y difícil”, recordando que su labor comenzó en 1978, cuando llegó a Durazno “lleno de ilusiones” para iniciar una carrera que, según expresó, marcó profundamente su vida personal y profesional.

“Una profesión que marcó mi identidad”

El médico destacó que la práctica médica le dejó aprendizajes que exceden lo técnico:

“Me enseñó a ser paciente, a confiar en mis capacidades y valorar a las personas que tuve el honor de conocer”.

Subrayó especialmente la confianza que depositaron en él numerosas familias a lo largo de los años.

“Muchas familias me dieron la enorme responsabilidad de darle vida a sus sueños… La suerte me permitió el privilegio de tener cantidad de hijos del corazón”.

Agradecimiento a la comunidad

Ayçaguer señaló que su vínculo con Durazno trascendió lo profesional y se convirtió en una relación de afecto y pertenencia.

“Me sentí abrazado, protegido y cuidado. Durazno me dio la oportunidad de estar en lugares importantes nunca soñados”.

El ex jefe comunal, referente del Partido Nacional, sostuvo que la comunidad siempre le devolvió cariño y acompañamiento, algo que consideró esencial en su vida cotidiana.

Una etapa que llega a su fin

El médico reconoció la tristeza que le genera el cierre de esta etapa:

“Ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido tomar esta decisión… fueron 53 años de una profesión que abracé con amor”.

No obstante, expresó que encara una nueva etapa con energía y proyectos, especialmente junto a su esposa Leyla, a quien definió como su sostén permanente.

Ya en el cierre de su mensaje, agradeció nuevamente a los duraznenses por el afecto recibido:

“Durazno nos adoptó y nos hizo sentir dos duraznenses más. Muchas gracias por todo lo que nos dieron”.