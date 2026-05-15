Ejército respondió al MIDES por cierre del refugio y habló de medida transitoria

El Ejército Nacional respondió públicamente a las declaraciones realizadas por la directora departamental del MIDES en Durazno, Leonella Camejo, respecto al cierre del refugio para personas en situación de calle que funcionaba en instalaciones militares de la capital departamental.

A través de un comunicado difundido el jueves 14 de mayo, la fuerza señaló que el espacio habilitado durante los últimos días respondía a una situación de emergencia “de carácter transitorio”.

La respuesta del Ejército

La polémica se originó tras las declaraciones formuladas por Camejo a El Acontecer, donde informó que el refugio ubicado en el cuartel militar había dejado de funcionar por decisión del Ejército.

“Este lunes 11 de mayo, a las 20.30 horas y por disposición del Ejército, decidieron retirar a quienes estaban allí, notificándome que su colaboración era solamente hasta la fecha”, había expresado la jerarca del MIDES.

En respuesta, el Ejército Nacional emitió un comunicado donde explica el contexto en el que se habilitó el espacio.

“Durazno no estaba previsto”

Según detalla el documento oficial, en marzo el Ministerio de Defensa Nacional había recibido información sobre las instalaciones disponibles para atender el Plan Invierno 2026.

En ese esquema, sostiene el comunicado, la ciudad de Durazno no estaba prevista inicialmente como centro de acogida para personas en situación de vulnerabilidad social, ya que esa responsabilidad correspondía a otra institución dependiente del propio Ministerio de Defensa.

Posteriormente, y ante la alerta roja dispuesta por fenómenos meteorológicos adversos, el Ministerio de Defensa solicitó al Ejército gestionar 20 cupos de emergencia en apoyo al CECOED.

Una solución “inmediata” y “transitoria”

El comunicado agrega que el pedido formal fue realizado el 7 de mayo de 2026 y que, frente a la urgencia de la situación, se resolvió acondicionar instalaciones de la Guardia de Prevención del Regimiento de Caballería Blindado Nº 2.

“Por tratarse de una situación de emergencia que requería de una pronta respuesta de esta institución, se dispone articular las instalaciones”, expresa el texto.

No obstante, el Ejército aclara que la medida implicó afectar el funcionamiento habitual de la unidad militar y que desde un principio se manejó como una respuesta excepcional mientras permaneciera vigente la alerta meteorológica.

El dato sobre las personas alojadas

Uno de los aspectos destacados por el comunicado refiere a la cantidad de personas que efectivamente utilizaron el refugio.

Según los datos aportados por el Ejército Nacional, desde el inicio de la alerta roja y hasta el 14 de mayo únicamente dos personas pernoctaron en el lugar.

El detalle difundido señala:

8 de mayo: una persona.

9 de mayo: una persona.

10 de mayo: ninguna persona.

MIDES continúa buscando una solución

Tras conocerse el cierre del refugio, Leonela Camejo había señalado que el MIDES continuaba trabajando junto a otras instituciones del Estado para encontrar un espacio alternativo destinado a personas en situación vulnerable.

En ese marco, destacó el apoyo ofrecido por Jefatura de Policía de Durazno.

“Se ha manifestado el Jefe de Policía que nos va a apoyar”, expresó la directora departamental, indicando además que la prioridad es garantizar que ninguna persona permanezca en situación de calle durante el operativo especial por bajas temperaturas.