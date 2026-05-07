Eduardo «Coco» Oderigo, fundador de Espartanos, llega hoy a la Unidad 18 con el rugby como bandera

Eduardo «Coco» Oderigo llegará a la Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación durante la presente jornada, en el marco de una acción motivacional organizada por la cárcel departamental.

El Ministerio del Interior remitió los detalles de la actividad a El Acontecer, destacando que tendrá lugar hoy jueves 7 de mayo a las 16 horas en la Unidad 18 de Durazno.

Oderigo es fundador de la Fundación Espartanos y presenta «el deporte y la espiritualidad como un mix imbatible», destacando que «todo prejuicio se cae cuando uno ve».

El público objetivo de esta charla se compone de aquellos internos que integran el equipo de rugby de la unidad. «Será una tarde que nos inspire a ser mejores», se promueve desde la invitación que cursó la Dirección del centro carcelario.

¿Quién viene?

Oderigo se presenta a sí mismo de esta manera: «Soy hijo de Ana y Eduardo y hermano de Dolores, María y Nicolás. Desde que dije un día que SÍ, hace casi 30 años, me convertí en marido de Magdalena y padre de Walo, Bachi, Feli, Javo, Rafa, Benja, Ramón, Juanita y Pedro. Soy desde los 4 años jugador de fútbol, de rugby, de tenis, de padel, de voley, de ping pong y de todo deporte que me haga transpirar».

Y agrega sobre el camino que lo trajo hasta esta tarea: «El rugby me enseñó a levantarme desde el primer día que me hicieron un tackle y en especial a dar segundas oportunidades, como me las siguen dando muchas personas a mí. Durante 15 años, disfruté, aprendí y siempre dije que SÍ a ser parte de distintos juzgados penales en el Poder Judicial de la Nación. En ese tiempo no tengo dudas de que con los equipos que integré intentamos tener un mejor país».

Sobre el origen de Espartanos, Oderigo recuerda: «En el año 2009 se me ocurrió dar una segunda oportunidad a personas privadas de su libertad mediante la práctica del rugby y lo cierto que con el tiempo y con la ayuda de muchísimas personas encontramos la llave para empezar a abrir puertas, a tender puentes, a bajar los prejuicios y a que de un lado y del otro de la reja empecemos a decirnos que sí».

Hoy se presenta como speaker motivacional y desde ese rol llegará a Durazno.

Una fundación que abraza

El rugby es uno de los deportes que se practica a la interna de la Unidad 18, a pocos minutos del centro de la ciudad de Durazno.

Más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, Fundación Espartanos recorre en forma cotidiana un camino que busca promover la integración social de personas privadas de su libertad a través del deporte en equipo, la espiritualidad y el apoyo personalizado.

Este jueves ambos caminos se cruzarán, desde las 16 horas. El colectivo trabaja en «promover la inclusión laboral de los espartanos a través de la educación formal, la formación técnica y la generación de oportunidades de trabajo. Fomentar la expansión y la replicabilidad del modelo Espartano en las provincias argentinas y en el exterior del país».

Los números del programa

Cuando se ausculta el modelo del programa integral Espartano y sus resultados, los datos son contundentes. El programa se presenta como una clave para mejorar la seguridad, bajando los índices de reincidencia delictiva del 65% al 5%. También promueve la cultura del trabajo y la educación, y evita futuras víctimas logrando la reinserción social de aquellos que se integraron, para que también sean ejemplos positivos para sus familias y comunidades.

En cifras, la fundación ha capacitado a 1.517 personas con 562 voluntarios, alcanzando a 2.801 jugadores en 66 unidades penales de 6 países, entre ellos Uruguay.

Las empresas empleadoras que trabajan en la reinserción son 129, donde se ubican 141 personas que en su momento estuvieron privadas de libertad.