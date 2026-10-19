Durazno completó el primer barrio cooperativo sindical del país: 316 viviendas

La inauguración de las últimas 32 viviendas de la cooperativa Renacer marcó el sábado 17 de octubre la culminación del primer barrio cooperativo de vivienda sindical del país, construido en Durazno mediante el trabajo conjunto de nueve cooperativas. El complejo reúne 316 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, donde residen alrededor de 1.000 personas, y representa una transformación urbanística y social para una zona de la ciudad que comenzó a desarrollarse en mayo de 2021.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Felipe Algorta y del arquitecto Pablo Antonaz, responsable del Centro de Estudios Técnicos del Programa de Vivienda Sindical (CET PVS), institución que acompañó técnicamente el desarrollo del proyecto.

El cierre de esta etapa representa la culminación de años de organización, trabajo y ayuda mutua de cientos de familias que encontraron en el sistema cooperativo una alternativa para acceder a la vivienda.

Nueve cooperativas que construyeron un barrio

Una de las características centrales de la experiencia fue la planificación conjunta del conjunto habitacional, que permitió organizar no solamente la construcción de las viviendas, sino también los espacios compartidos y su integración con el entorno urbano.

Antonaz explicó que las nueve cooperativas participaron en la definición del proyecto junto con técnicos de Durazno y el equipo del CET PVS.

«Es algo totalmente novedoso. Las nueve cooperativas participaron, junto con técnicos de Durazno y nosotros como equipo técnico, en la planificación de toda esta zona», señaló.

El arquitecto destacó especialmente el resultado de ese proceso colectivo, tanto por la calidad de las construcciones como por las condiciones ambientales y sociales del nuevo barrio.

Cada cooperativa dispone de su propio salón comunal y de espacios compartidos, destinados a fortalecer la convivencia y la organización vecinal.

El crecimiento de la zona también estuvo acompañado por nuevos servicios educativos. Antonaz destacó la cercanía de una escuela y la incorporación de un liceo, cuya necesidad se vinculó con el aumento de población generado por los nuevos conjuntos habitacionales.

Algorta destacó el esfuerzo de las familias

El intendente Felipe Algorta valoró la transformación del lugar y el papel de los cooperativistas en la construcción de sus viviendas.

«Es un barrio hermoso, lleno de colores, que hoy es característico del urbanismo de la ciudad de Durazno», manifestó durante la inauguración.

El jefe comunal reconoció particularmente el esfuerzo de quienes dedicaron años de trabajo a concretar el proyecto.

«Estamos felices por la gente que le pone el pecho, que se esfuerza, que va adelante y que hoy puede vivir bajo un techo propio», expresó.

Algorta destacó que el Gobierno de Durazno acompañó el desarrollo del barrio mediante obras de infraestructura, entre ellas la construcción de calles y la instalación de iluminación pública.

También adelantó que la administración proyecta nuevas intervenciones para mejorar los espacios de convivencia, incluyendo un parque lineal y una plaza.

Esas propuestas forman parte de las próximas etapas de desarrollo urbano de la zona y todavía no fueron acompañadas por un cronograma de ejecución.

Buscan terrenos para nuevas cooperativas

La experiencia constituye, para la Intendencia, una referencia a la hora de promover otros proyectos de vivienda cooperativa en el departamento.

Algorta señaló que el gobierno departamental trabaja en la búsqueda de terrenos adecuados para futuros emprendimientos habitacionales.

La prioridad es identificar predios que cuenten con servicios e infraestructura que permitan desarrollar nuevos conjuntos de viviendas e integrarlos adecuadamente a la ciudad.

La disponibilidad de suelo urbanizado aparece así como uno de los factores necesarios para facilitar el crecimiento de este tipo de iniciativas.

Cómo funciona el sistema de ayuda mutua

El arquitecto Pablo Antonaz recordó que el cooperativismo de vivienda tiene una trayectoria de seis décadas en Uruguay y sostuvo que continúa siendo una herramienta importante para facilitar el acceso a soluciones habitacionales.

En el caso de las cooperativas de ayuda mutua, explicó que el financiamiento se estructura mediante préstamos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), que cubren el 85 % del costo de construcción.

El 15 % restante corresponde al aporte de trabajo de los integrantes, quienes participan directamente en el proceso constructivo y en la organización del proyecto.

Los préstamos se amortizan en un plazo de 25 años y las familias pueden acceder a subsidios sobre las cuotas, de acuerdo con sus ingresos y sus condiciones particulares.

Este mecanismo permite combinar financiamiento público, organización colectiva y trabajo de los propios cooperativistas.

Antonaz destacó que sus beneficios van más allá del acceso a una vivienda, al fomentar la participación vecinal y la administración compartida de los espacios.

«La apropiación del lugar, la construcción del lugar hace que sean espacios de muy buena calidad ambiental y social, seguros y autogestionados. Eso cambia la calidad de vida que se genera en una cooperativa de vivienda», afirmó.

Más de 5.000 viviendas terminadas y otras 3.000 proyectadas

El responsable del CET PVS señaló que, durante los últimos quince años, el organismo técnico participó en la concreción de más de 5.000 viviendas mediante el Programa de Vivienda Sindical.

«Eso quiere decir que hubo 5.000 familias que accedieron por el sistema cooperativo a la vivienda propia», expresó.

La institución proyecta inaugurar otras 3.000 viviendas durante el quinquenio, con el objetivo de alcanzar un total de 8.000 unidades terminadas dentro del programa.

En Durazno, la culminación de las 316 viviendas constituye un ejemplo de esa modalidad de organización y construcción colectiva.

Con las últimas familias de Renacer incorporadas al conjunto, culmina una etapa que demandó más de cinco años y deja consolidado un nuevo barrio, con servicios, espacios comunes y una comunidad que participó directamente en su desarrollo.