Mayo de memoria en Durazno: Marcha del Silencio el 20 y homenaje a Oscar Fernández Mendieta el 24

Integrantes de la Comisión Departamental por Memoria, Verdad y Justicia de Durazno informaron a El Acontecer las dos actividades centrales que tendrá el mes de mayo en el departamento: una nueva edición de la Marcha del Silencio y un homenaje en memoria de Oscar Fernández Mendieta.

Marcha del Silencio: martes 20 de mayo

Tras la reunión desarrollada horas atrás, la Comisión resolvió desarrollar una nueva edición de la Marcha del Silencio el martes 20 de mayo en la ciudad.

El punto de partida será en la esquina de 18 de Julio y Larrañaga, a las 19 horas. Desde allí, se recorrerán zonas de la ciudad marchando hasta 19 de Abril y a continuación hacia la Plaza Artigas, donde se realizará el acto de cierre.

Homenaje a Oscar Fernández Mendieta: domingo 24 de mayo

A la vez, se prepara la organización de un nuevo homenaje en memoria de Oscar Fernández Mendieta para el domingo 24 de mayo, a las 11 horas, en el Sitio de Memoria del Regimiento de Caballería Blindado N° 2, conocido comúnmente como Cuartel de Durazno.

Como es tradicional cada año, se convoca a la ciudadanía para recordar al peón rural duraznense que fuera ultimado producto de torturas recibidas en ocasión de su detención en este centro militar, en el año 1973.

Media hora más tarde, a las 11:30, se hará lo propio en el cementerio de la capital departamental.

Una placa desde el 2016

«En esta unidad militar, Regimiento de Caballería Blindado N°2, fue asesinado Óscar Fernández Mendieta; nunca más terrorismo de Estado», reza la placa que rinde tributo a la memoria del trabajador rural y militante político, quien murió a raíz de las heridas provocadas por los interrogatorios con torturas, que culminaron la noche del 24 de mayo de 1973, un mes antes del golpe de Estado cívico-militar.

El cuartel ubicado en Durazno luce la placa desde el martes 24 de mayo de 2016, cumpliéndose exactamente 10 años de su instalación.

En su oratoria de aquel año, el entonces subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, recordó que la propuesta de rememorar actos contra la humanidad en placas conmemorativas está contemplada en la Ley 18.596, de la cual fue corredactor, y esta iniciativa recibió todo su respaldo, tanto personal como ministerial.