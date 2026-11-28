El Gobierno de Durazno lleva adelante trabajos de limpieza y acondicionamiento de la costa del río Yí y los montes ubicados en la zona del Puente Nuevo, como parte de un plan que busca recuperar los espacios públicos y abordar distintas situaciones sociales y ambientales en el lugar.

El coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ingeniero Rodrigo Castells Daverede, explicó que las intervenciones forman parte de un proceso iniciado tiempo atrás, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Policía Comunitaria.

«Es un trabajo que tiene varios aspectos, no solamente aquellas personas que están ocupando este espacio público, sino también la limpieza del mismo», señaló.

Las tareas involucran a las direcciones de Servicios, Obras y Promoción Social de la Intendencia, junto con la Coordinación de Centros Barriales.

Una problemática planteada en la Junta Departamental

La situación de las personas que permanecen en la zona del Puente Nuevo ya había sido motivo de preocupación en el ámbito legislativo departamental.

A comienzos de octubre, la presencia de familias en carpas y campamentos junto al puente fue uno de los planteos realizados en la Junta Departamental de Durazno.

Las actuales intervenciones combinan el acondicionamiento de los espacios públicos con el trabajo de los organismos vinculados a la atención social.

La extracción de arena también está en la agenda

Castells destacó que las acciones forman parte de una planificación a largo plazo, que contempla otras situaciones vinculadas a la zona costera, entre ellas la extracción de arena.

«Es un trabajo que tiene largo aliento, que no se va a solucionar de un momento para otro, pero que estamos en proceso de ir avanzando paso a paso», expresó.

El objetivo del Gobierno departamental es mejorar las condiciones de estos espacios naturales, promover una mejor convivencia y facilitar su utilización por parte de la comunidad.

Por el momento, no se informaron plazos concretos para la finalización de las intervenciones ni detalles sobre las medidas previstas en relación con la extracción de arena.