Durazno comenzó a probar una alternativa para reducir el uso de cemento en la construcción mediante el aprovechamiento de cenizas de biomasa generadas por UPM. La experiencia consiste en sustituir el 10 % del cemento empleado en la elaboración del hormigón por este residuo industrial y podría sentar las bases para su utilización en futuras obras de infraestructura en Uruguay.

La primera aplicación del proyecto piloto comenzó este viernes 27 de noviembre con la construcción de un tramo de vereda sobre calle San Martín, junto al escenario deportivo «Lic. Manuel Demetrio Souza», del Club Atlético Central.

La intervención, además de responder a una necesidad planteada desde hace tiempo por los vecinos de la zona, permitirá evaluar la aplicación del material en condiciones reales de uso.

El proyecto reúne al Gobierno de Durazno, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, UPM, el Laboratorio Linsu y las empresas Ingenium y Hormigones Durazno.

Por qué sustituir parte del cemento por cenizas de biomasa

La ingeniera María Noel Pereyra, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Estructuras y Transporte, explicó que el proyecto contempla la sustitución del 10 % del cemento utilizado en el hormigón por cenizas de biomasa.

El cemento es uno de los componentes del hormigón con mayor impacto ambiental, debido a las emisiones de dióxido de carbono asociadas a su fabricación.

La posibilidad de sustituir una parte de este material por residuos industriales permitiría reducir su consumo y, al mismo tiempo, generar una alternativa para el aprovechamiento de subproductos de otras actividades productivas.

La investigadora señaló que se vienen realizando estudios para comprobar que el hormigón conserve las propiedades técnicas necesarias para su utilización en obras de construcción.

La búsqueda de materiales alternativos al cemento es una línea de investigación que ha adquirido creciente relevancia internacional. En Uruguay, esta experiencia plantea la posibilidad de desarrollar soluciones a partir de recursos generados por la propia industria nacional.

De las calderas de UPM a una vereda de Durazno

La ingeniera Valentina Clavijo, integrante del área de Investigación y Desarrollo de UPM, explicó que el material utilizado es ceniza volante, un subproducto generado en las calderas de biomasa de la planta.

El aprovechamiento de estas cenizas permitiría incorporar a un nuevo proceso productivo un material residual de la actividad industrial, siguiendo los principios de la economía circular.

Clavijo también destacó la participación de las autoridades ambientales para la obtención de los permisos correspondientes.

Por su parte, Facundo del Castillo, representante de Ingenium, explicó que la iniciativa surgió en el marco del Centro Tecnológico en Bioeconomía Circular y tiene como objetivo desarrollar y validar técnicamente el uso de cenizas de biomasa en la construcción, así como estudiar la eventual creación de una unidad productiva.

En esa misma línea, el Centro Tecnológico en Bioeconomía Circular y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) impulsaron una convocatoria específica para desarrollar soluciones que incorporen cenizas de biomasa en la industria de la construcción.

La convocatoria busca promover el aprovechamiento de residuos, reducir emisiones y disminuir el consumo de recursos no renovables.

Algorta: «El foco no está solo en abaratar, sino también reutilizar»

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y el ámbito académico para llevar este tipo de investigaciones a aplicaciones concretas.

El jefe comunal valoró la posibilidad de transformar un residuo industrial en un recurso para la construcción, mientras se concreta una mejora para los vecinos.

Si bien la iniciativa podría contribuir a reducir los costos de determinadas obras, Algorta sostuvo que su principal valor radica en el aprovechamiento de materiales que pueden tener una nueva utilidad.

«El foco no está solo en abaratar, sino también reutilizar, que al final termina siendo mejor para todos», expresó.

Una experiencia que podría extenderse a otras obras del país

Sebastián Rodríguez, director de Hormigones Durazno, y el ingeniero Rodrigo Álvarez, gerente de la empresa, destacaron las expectativas que genera el proyecto, su dimensión social y la participación del Gobierno departamental.

Desde la empresa señalaron que, además de los aspectos tecnológicos y ambientales, será necesario avanzar en marcos regulatorios que permitan incorporar estos materiales en futuras obras de infraestructura.

En ese sentido, consideraron que la experiencia adquirida por los equipos técnicos de la Intendencia de Durazno podría constituir un antecedente relevante para otros gobiernos departamentales y organismos nacionales.

La construcción de esta primera vereda permitirá trasladar la investigación a una obra concreta. Los resultados de la experiencia y la validación técnica del material serán fundamentales para determinar las posibilidades de ampliar su utilización en Uruguay.