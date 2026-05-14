Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada

Un total de 22 efectivos militares provenientes de distintas unidades del país culminaron en Durazno el Curso de Jefes y Sargentos de Sección de Infantería Mecanizada y Blindada, instancia de formación desarrollada en el Batallón de Infantería Blindado N.º 13.

La capacitación se extendió durante cinco semanas y combinó formación presencial con actividades a distancia, abordando aspectos tácticos y técnicos vinculados al empleo de medios mecanizados y blindados.

Cifuentes y Laurnaga el oficial de operaciones y jefe de curso dictado en Durazno

La Alférez Larrosa y Cabo Correa recibieron reconocimientos por destacarse en el curso

Formación táctica y entrenamiento operativo

La ceremonia de clausura se realizó días atrás en instalaciones del Cuartel del Yí, donde funciona el Batallón de Infantería Blindado N.º 13, unidad responsable de la organización y desarrollo del curso.

Durante la etapa de habilidades básicas, los participantes trabajaron sobre organización de compañías de infantería, capacidades y limitaciones de vehículos blindados, tipos de blindaje y munición, órdenes de fuego, adquisición de blancos y técnicas de acción inmediata.

También se profundizó en procedimientos de visualización del campo de batalla y coordinación operativa en escenarios complejos.

Maniobras con vehículos blindados y operaciones urbanas

En el tramo dedicado a operaciones continuas, los alumnos desarrollaron ejercicios ofensivos, defensivos y movimientos retrógrados utilizando vehículos blindados y mecanizados.

Posteriormente, la capacitación avanzó hacia operaciones urbanas, donde los efectivos debieron integrar capacidades de la infantería desembarcada con medios de combate en distintos escenarios tácticos.

Desde la organización se destacó que estas instancias permiten fortalecer la toma de decisiones, la coordinación y el trabajo en equipo bajo condiciones exigentes.

Reconocimientos a los mejores desempeños

Al finalizar el curso se entregaron distinciones a quienes obtuvieron los mejores resultados.

La Alférez Kamila Larrosa, perteneciente al Batallón “33 Orientales” de Infantería N.º 10 de Treinta y Tres, recibió el reconocimiento a la primera nota en el escalafón Oficiales, además de las distinciones al mejor desempeño en campaña y mejor camarada.

Por su parte, la Alférez Nailey Do Canto fue reconocida por su desempeño en estudio y el Cabo 1° Marcos Correa obtuvo el primer puesto en el escalafón de Sub Oficiales.

Larrosa definió la experiencia como “un curso sumamente completo” y valoró especialmente el intercambio de conocimientos con oficiales y personal especializado.

En tanto, Correa destacó el desafío de aplicar en el terreno los conceptos aprendidos en aula, particularmente en maniobras vinculadas al uso de vehículos blindados.

“La responsabilidad de formar”

El Tte. 1° Matías Laurnaga, jefe de curso, calificó la experiencia como muy positiva y resaltó el compromiso demostrado por los alumnos durante toda la capacitación.

Subrayó además la relevancia de estos conocimientos para el futuro desempeño profesional de oficiales y suboficiales de infantería.

Por su parte, el Tte. 1° Cristian Cifuentes, oficial de operaciones, explicó que el desarrollo del curso implicó una intensa planificación y coordinación de actividades.

También valoró la posibilidad de transmitir experiencias acumuladas en anteriores instancias de entrenamiento militar.

Los alumnos aplicaron en la práctica lo aprendido en el aula