El acceso al empleo y la vivienda, la educación antirracista y las respuestas frente a la discriminación racial estarán entre los principales temas de la Asamblea Regional que se desarrollará este martes 24 de noviembre en Durazno. El encuentro reunirá a organismos públicos para abordar las demandas de la población afrodescendiente de Durazno, Flores y Florida.

La actividad forma parte del proceso participativo de construcción del Segundo Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, con horizonte al año 2030.

La asamblea tendrá lugar de 10 a 12 horas en el Espacio Cultural Durazno, ubicado en calle Arrospide casi Herrera.

La iniciativa se enmarca en un proyecto de fortalecimiento de las políticas y planes públicos nacionales y locales para mejorar la calidad de vida y la inserción social de la población afrodescendiente de Uruguay.

El proyecto cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el acompañamiento de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

Las prioridades de la población afrodescendiente

Como parte del proceso previo a la asamblea, en Flores y Florida se realizaron encuentros con integrantes de la sociedad civil afrodescendiente que permitieron identificar demandas vinculadas al empleo, la vivienda, la educación antirracista, la cultura, la participación y las respuestas frente a la discriminación racial.

En el caso de Durazno, según informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), “la preparación de la Asamblea evidenció la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales y ampliar las oportunidades de escucha y participación”.

Del diálogo a los acuerdos

Durante la jornada, las instituciones participantes intercambiarán información sobre sus programas, recursos y competencias, con el propósito de identificar posibles acciones, responsables y plazos para atender las demandas planteadas.

De acuerdo con la comunicación del Mides, “se espera avanzar hacia una hoja de ruta preliminar; los compromisos deberán ser confirmados por cada organismo y los aportes alimentarán la elaboración del nuevo Plan Nacional”.

Los resultados del encuentro regional servirán como insumo para la construcción de las políticas nacionales de equidad racial y afrodescendencia hacia 2030.