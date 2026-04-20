Durazno recordó la Cruzada Libertadora con un acto en Plaza Independencia

En la mañana de ayer, el departamento de Durazno conmemoró el 201.º aniversario del Desembarco de los 33 Orientales, hecho conocido también como la Cruzada Libertadora, ocurrido en la playa de la Agraciada. La ceremonia, organizada por el Comité de Conmemoraciones Patrióticas, debió modificar su ubicación original por la situación hídrica en la ciudad.

El desborde del río Yí obligó a mudar la ceremonia

El acto estaba inicialmente previsto en el ingreso al Camping 33 Orientales, pero el desborde del río Yí y de la cañada ubicada en la zona obligó a trasladar la actividad a Plaza Independencia, frente al Centro Cultural Nacional Sala Lavalleja.

La nueva sede no fue casual ni ajena al sentido del acto: el sitio tiene un fuerte valor histórico, ya que allí gobernó la Provincia Oriental el jefe de los Treinta y Tres Orientales a partir de octubre de 1827. Incluso hoy se conservan vestigios de los muros originales de aquel período, lo que otorgó a la ceremonia un marco histórico de particular significación.

Autoridades civiles, militares y policiales presentes

El acto fue encabezado por la secretaria general, Dra. Ana Gadea, quien estuvo acompañada por el diputado Domingo Rielli y un nutrido conjunto de autoridades policiales, militares y departamentales.

Entre los presentes se contaron:

Crio. May. Alexis Duarte .

. Tte. Cnel. Pablo Mastrángelo .

. Tte. Cnel. Gonzalo Lima .

. Tte. Cnel. Félix Sosa .

. May. (Av.) José Jaureguiberry.

A ellos se sumaron representantes de distintas áreas del Gobierno de Durazno, configurando una amplia presencia institucional acorde al sentido patriótico de la fecha.

Instituciones educativas y tradicionalistas con abanderados y escoltas

La ceremonia también contó con la participación de delegaciones de instituciones educativas y sociales, que se hicieron presentes con sus abanderados y escoltas. Entre ellas:

Escuela N.º 9 .

. Escuela N.º 11 .

. Escuela N.º 75 .

. Liceo Rubino .

. Liceo 2 .

. Escuela Técnica .

. Aparcerías tradicionalistas del departamento.

La presencia combinada de educación pública, educación técnica y el tradicionalismo local reflejó la amplitud del arraigo comunitario de la fecha.

La voz de un estudiante de la Escuela N.º 75

El único orador fue Thiago Martínez, alumno de la Escuela N.º 75

El único orador del acto fue Thiago Martínez, alumno de la Escuela N.º 75, quien dio lectura a un texto de su autoría. En su intervención destacó que el hecho histórico recordado marcó el inicio del camino hacia la independencia del país, y resaltó valores centrales como la libertad, la unidad y el compromiso ciudadano.

La elección de un estudiante como único orador subrayó el carácter pedagógico del acto: la memoria histórica transmitida desde la voz de las nuevas generaciones.

Ofrenda floral, Toque de Silencio y Marcha Mi Bandera

Tras las palabras alusivas, se realizó la colocación de una ofrenda floral a cargo de las autoridades presentes y del propio alumno orador, en un momento de particular solemnidad.

La ceremonia continuó con el Toque de Silencio, ejecutado por un efectivo de la Brigada de Infantería N.º 5, y culminó con la entonación de la Marcha Mi Bandera y el retiro de los pabellones patrios. De esa manera cerró una concurrida conmemoración de uno de los hechos más significativos de la historia nacional.