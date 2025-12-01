Durazno abre tres llamados públicos y laborales

El Gobierno de Durazno anunció este viernes la apertura de tres nuevos llamados públicos, vinculados a servicios municipales y a la cobertura de un cargo técnico en el área de salud mental.

Las convocatorias comprenden una licitación para la venta de tickets del estacionamiento tarifado, otra para servicios de corte de pasto, desmalezamiento y limpieza en la ciudad, y un llamado por oposición y méritos para Licenciado/a en Psicología destinado al Centro Residencial “El Sauzal”.

En el caso del estacionamiento tarifado, la Intendencia departamental abrió una licitación para contratar los servicios de venta de tickets y/o tiempo de estacionamiento del sistema vigente. Las propuestas podrán presentarse hasta el 12 de diciembre de 2025, a las 11:30, en la Oficina de Licitaciones (Dr. Luis Alberto de Herrera 916) o a través de la plataforma de compras estatales. El acto de apertura será ese mismo día, a las 12:00, en la Sala de Apertura y Adjudicaciones, con bases disponibles en los portales oficiales. Se habilitaron teléfonos y correo electrónico para consultas.

Por otra parte, se comunicó un llamado público de oposición y méritos para cubrir una vacante de Licenciado/a en Psicología en el Centro Residencial “El Sauzal”, destinado a personas con consumo problemático de drogas y gestionado en convenio con la Junta Nacional de Drogas. El cargo contará con 10 horas semanales, remuneración nominal de $ 25.000 y exige título habilitante registrado en el MSP como requisito excluyente. Se valorará formación específica en temática de drogas, residencia preferente en Durazno y competencias personales vinculadas a la comunicación, empatía y resolución de conflictos. La documentación se recibirá entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, en la Oficina de Recursos Humanos o por correo electrónico.

El tercer llamado corresponde a una licitación abreviada para la prestación de servicios de corte de pasto, desmalezamiento y limpieza en diferentes zonas de la ciudad de Durazno. Las ofertas se podrán presentar hasta el 12 de diciembre de 2025, a las 09:30, en la Oficina de Licitaciones o mediante la página de compras estatales. La apertura está fijada para ese mismo día, a las 10:00, en la Sala de Apertura y Adjudicaciones, con bases, condiciones y vías de consulta ya disponibles en los canales oficiales.