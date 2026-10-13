Durazno celebró sus 205 años: Reyna llamó a generar oportunidades para que los jóvenes no tengan que irse

La ciudad de Durazno celebró este lunes 12 de octubre sus 205 años de fundación con un acto en Plaza Independencia que reunió a autoridades, instituciones y numerosos vecinos. En su discurso, el intendente interino Jorge Reyna Geremías destacó el crecimiento económico de la región, pero advirtió que todavía existen dificultades para acceder al trabajo y construir un proyecto de vida en el departamento, especialmente entre los jóvenes.

La conmemoración incluyó reconocimientos a instituciones y participantes de los actos patrios realizados durante el año, además del tradicional desfile cívico, militar, policial y tradicionalista por el centro de la ciudad.

La ceremonia fue encabezada por Reyna Geremías, acompañado por la secretaria general de la Intendencia, Ana Laura Gadea; el diputado Domingo Rielli; el presidente de la Junta Departamental, Claudio González, y autoridades departamentales, militares y policiales.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Policía, Crio. Gral. Gabriel Lima; el comandante de la Brigada de Infantería 5, Cnel. Ramón Ramírez; el comandante de la Brigada Aérea 2, Cnel. (Av.) Shandelaio González; el jefe del Batallón de Infantería Blindado 13, Tte. Cnel. Pablo Mastrangelo, y el jefe del Regimiento de Caballería Blindado 2, Tte. Cnel. Gonzalo Lima.

También participaron la directora departamental del MIDES, Leonella Camejo; el director departamental de Salud, Carlos Souza; directores generales de la Intendencia y representantes de distintas instituciones.

La celebración comenzó con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Posteriormente, se entregaron certificados de reconocimiento a quienes participaron en las conmemoraciones patrias mediante lecturas alusivas, danzas, interpretaciones musicales y recitados.

«Pensar hacia dónde queremos ir»

Jorge Reyna Geremías fue el único orador de la ceremonia. En su intervención, planteó que el aniversario debía ser una oportunidad no solamente para recordar la historia de Durazno, sino también para reflexionar sobre sus desafíos actuales.

“Un aniversario, además de ser motivo de celebración, también es la oportunidad para reflexionar, mirar de dónde venimos, reconocer lo que hemos construido y, fundamentalmente, pensar hacia dónde queremos ir”, expresó.

El intendente interino destacó el papel de generaciones de duraznenses que contribuyeron al desarrollo de la ciudad mediante su esfuerzo, participación y compromiso con la comunidad.

Recordó especialmente a quienes, más allá de sus necesidades individuales, trabajaron para construir instituciones y obras que continuarían beneficiando a las generaciones siguientes.

“Esa es una enseñanza extraordinaria, porque no pensaron solamente en sus necesidades; pensaron también en las generaciones que vendrían después. Nos dejaron obras e instituciones, pero, sobre todo, una forma de entender el compromiso con nuestra comunidad. Creo que, 205 años después, ese espíritu tiene más vigencia que nunca”, remarcó.

Para Reyna, ese legado representa una responsabilidad colectiva que debe mantenerse mediante la participación, la solidaridad y una mirada de futuro.

El crecimiento económico y las dificultades que persisten

Uno de los pasajes centrales del discurso estuvo dedicado al crecimiento que ha experimentado la región centro del país, particularmente Durazno, a partir de nuevas inversiones y obras de infraestructura.

Reyna valoró las oportunidades que este proceso ha generado para el desarrollo departamental, aunque señaló que los avances económicos deben reflejarse también en la vida cotidiana de la población.

“Todavía hay vecinos que buscan trabajo y no lo encuentran, jóvenes que sienten que deben irse para construir un futuro y familias que hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes. Tenemos desafíos en vivienda, salud mental, convivencia y generación de oportunidades”, enfatizó.

Sus palabras pusieron el foco en la necesidad de acompañar el crecimiento económico con respuestas a las dificultades sociales que persisten en el departamento.

En particular, destacó la importancia de crear condiciones para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida en Durazno, sin verse obligados a buscar oportunidades fuera de su comunidad.

También mencionó la vivienda, la salud mental y la convivencia como asuntos que requieren atención y respuestas sostenidas.

La educación como herramienta para el futuro

La formación y la capacitación permanente ocuparon otro lugar importante en el mensaje del intendente interino.

Reyna señaló que, frente a los cambios tecnológicos y las transformaciones del mundo laboral, resulta necesario continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.

“Terminar el liceo, la UTU, continuar una carrera, realizar un curso técnico o aprender un oficio. Pero debemos comprender algo: la educación ya no termina cuando recibimos un título. Necesitamos aprender durante toda la vida”, afirmó.

Desde esa perspectiva, vinculó la educación con la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales, desarrollar capacidades y acompañar los cambios que atraviesan las actividades productivas.

Su planteo apuntó a fortalecer la formación como una herramienta tanto para el crecimiento personal como para el desarrollo futuro del departamento.

El desfile reunió a instituciones y vecinos de Durazno

Finalizado el acto protocolar, la celebración continuó con el tradicional desfile cívico, militar, policial y tradicionalista, desarrollado por la calle Brigadier General Manuel Oribe, desde Luis Morquio hasta General José Artigas.

Un numeroso público acompañó el paso de las delegaciones educativas, organizaciones sociales, efectivos militares y policiales, agrupaciones tradicionalistas y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La jornada combinó así el reconocimiento a la historia y a quienes contribuyeron a construir Durazno con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la ciudad en el presente.

En su 205.º aniversario, el mensaje central del acto oficial estuvo marcado por la necesidad de que el crecimiento del departamento se traduzca en mejores oportunidades de trabajo, educación y bienestar para sus habitantes y las próximas generaciones.