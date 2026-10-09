Durazno celebra sus 205 años con bandas marchantes, desfile y tres días de actividades

Durazno celebrará el 205.º aniversario de su fundación con una programación que se extenderá durante el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Las actividades incluirán propuestas culturales, encuentros tradicionales, espectáculos musicales y actos conmemorativos, con el desfile cívico, militar, policial y tradicionalista como uno de los principales acontecimientos de la celebración.

Los detalles fueron presentados este viernes en una conferencia de prensa realizada en el Espacio Cultural Durazno, con la participación del director del Departamento de Promoción Social, Gonzalo Recuero; el coordinador de Cultura, Miguel Casalás, y el coordinador de Eventos, Andrés Viana.

Durante la presentación, Recuero destacó la diversidad de la programación, que incluye actividades vinculadas al bienestar de la población y expresiones culturales y tradicionales.

Las celebraciones también recordarán tres acontecimientos históricos: el Descubrimiento de América, en 1492; la fundación de la Villa San Pedro del Durazno, en 1821, y la Batalla de Sarandí, en 1825.

Sábado 10: jornada por la salud mental en el Parque de la Hispanidad

La programación comenzará este sábado con una actividad abierta a toda la población en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

La jornada se desarrollará de 15:00 a 18:00 horas en el Parque de la Hispanidad, bajo una modalidad de feria que reunirá stands, propuestas recreativas y espacios de intercambio sobre el bienestar físico, emocional y social.

Participarán distintas áreas del Gobierno de Durazno, que presentarán actividades relacionadas con el deporte, la música, la cultura, las artes plásticas y los talleres que se desarrollan en los Centros de Integración Barrial.

También estarán presentes instituciones como CAMEDUR, ASSE, IPD y MIDES, entre otras, ofreciendo información sobre sus programas y servicios.

El psicólogo Gabriel Delgado invitó a la población a sumarse a la propuesta, que busca promover el encuentro comunitario y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental.

Por su parte, Gonzalo Recuero destacó el trabajo desarrollado desde Promoción Social y sostuvo que las actividades deportivas y culturales también cumplen una función de integración y bienestar.

“Nosotros entendemos cada gestión deportiva o cada gestión cultural como una acción social en sí misma”, expresó.

La Marcha por la Victoria de Sarandí

Durante el fin de semana también tendrá lugar la segunda edición de la Marcha por la Victoria de Sarandí, una actividad que recupera tradiciones vinculadas a la historia nacional.

La propuesta reunirá a participantes a caballo en un recorrido entre Sarandí Grande y Durazno, combinando historia, tradición e integración.

Domingo 11: once bandas marchantes desfilarán por avenida Emilio Frugoni

Uno de los principales atractivos de los festejos llegará el domingo, cuando 11 bandas marchantes de distintos puntos del país se presenten en la avenida Emilio Frugoni, a la altura del Parque Bicentenario.

La actividad comenzará a las 11:00 horas, con un desfile que contará con la participación de agrupaciones del Ejército y bandas provenientes de Rivera, Tacuarembó, Melo y otras localidades.

Durante la tarde, tres de las agrupaciones ofrecerán presentaciones especiales en un escenario instalado en el lugar.

El coordinador de Eventos, Andrés Viana, destacó que se trata de una propuesta diferente, que permitirá recuperar una expresión musical y cultural que hacía tiempo no se presentaba en la ciudad.

Corte de tránsito desde las 8:00

La organización solicitó la colaboración de los vecinos de la zona para facilitar el desarrollo del espectáculo.

La circulación vehicular por el sector afectado de avenida Emilio Frugoni permanecerá cortada desde las 08:00 horas del domingo, por lo que se solicita retirar previamente los vehículos estacionados en el área.

Lunes 12: acto oficial y desfile por los 205 años de Durazno

La celebración central tendrá lugar el lunes 12 de octubre en Plaza Independencia, donde se desarrollará el acto protocolar por el aniversario de la fundación de la ciudad.

La concentración de autoridades, delegaciones e instituciones está prevista para las 09:45 horas, mientras que el comienzo de la ceremonia será a las 10:00.

El programa incluirá la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Músicos «Cnel. (Rva.) Walter Miños» de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Durante el acto también se entregarán certificados de reconocimiento a instituciones que participaron con representantes en las oratorias de las celebraciones patrias.

El coordinador de Cultura, Miguel Casalás, destacó la importancia de reconocer esta contribución de la sociedad civil, que permite enriquecer las ceremonias conmemorativas y ampliar la participación comunitaria.

Posteriormente, el intendente interino de Durazno, Cr. Jorge Reyna, pronunciará las palabras alusivas al aniversario.

La ceremonia continuará con el retiro de pabellones y símbolos patrios, el repique de campanas y la colocación de una ofrenda floral al pie del busto del brigadier general Fructuoso Rivera, fundador de la Villa San Pedro del Durazno.

También se realizará el tradicional Toque de Silencio.

El desfile cerrará el acto aniversario

Como cierre de la ceremonia oficial se desarrollará el desfile cívico, militar, policial y tradicionalista, con la participación de instituciones y agrupaciones vinculadas a la comunidad duraznense.

La actividad constituye uno de los momentos de mayor convocatoria de cada aniversario y volverá a reunir distintas expresiones de la vida institucional, social y tradicional del departamento.

De esta manera, Durazno conmemorará sus 205 años de historia con tres jornadas que combinarán actividades culturales, propuestas de bienestar, tradiciones y actos oficiales.

Agenda de los festejos: días, lugares y horarios Sábado 10 de octubre 15:00 a 18:00: Jornada por el Día Mundial de la Salud Mental. Parque de la Hispanidad.

Jornada por el Día Mundial de la Salud Mental. Parque de la Hispanidad. Durante el fin de semana: Segunda Marcha por la Victoria de Sarandí, entre Sarandí Grande y Durazno. Domingo 11 de octubre 08:00: Comienzo del corte de tránsito en el sector de avenida Emilio Frugoni afectado por el espectáculo.

Comienzo del corte de tránsito en el sector de avenida Emilio Frugoni afectado por el espectáculo. 11:00: Desfile de 11 bandas marchantes. Avenida Emilio Frugoni, junto al Parque Bicentenario.

Desfile de 11 bandas marchantes. Avenida Emilio Frugoni, junto al Parque Bicentenario. Durante la tarde: Presentaciones especiales de tres bandas en el escenario instalado en el lugar. Lunes 12 de octubre 09:45: Concentración de autoridades y delegaciones. Plaza Independencia.

Concentración de autoridades y delegaciones. Plaza Independencia. 10:00: Acto oficial por el 205.º aniversario de Durazno.

Acto oficial por el 205.º aniversario de Durazno. A continuación: Desfile cívico, militar, policial y tradicionalista.