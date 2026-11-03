Duelo nacional por los tres militares fallecidos: Durazno suspende actos oficiales este 3 y 4 de noviembre

Uruguay cumple este martes 3 y miércoles 4 de noviembre dos jornadas de duelo nacional por el fallecimiento de tres militares durante un ejercicio del Curso de Buzos Tácticos en Fray Bentos. La medida, establecida mediante el Decreto 267/026, dispone que la bandera nacional permanezca a media asta. En Durazno, la Intendencia resolvió suspender los eventos públicos oficiales previstos para ambas fechas, aunque los servicios municipales y la atención al público continuarán funcionando normalmente.

El decreto fue firmado el lunes 2 de noviembre por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en homenaje al alférez Matías Vasella y los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha, fallecidos durante un ejercicio de nado nocturno en aguas del río Uruguay.

La tragedia tuvo una repercusión especialmente dolorosa en Durazno, ya que Carlos Leandro Gómez era oriundo de Sarandí del Yí e integraba el Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2, con asiento en la capital departamental.

Qué implica el duelo nacional y qué actividades se suspenden

El Decreto 267/026 establece que el Pabellón Nacional deberá permanecer a media asta durante los días 3 y 4 de noviembre en los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Se trata de una disposición de carácter protocolar y no supone la suspensión general de las actividades laborales, educativas ni de los servicios públicos.

En Durazno, el Gobierno Departamental anunció su adhesión a la medida y dispuso suspender los eventos públicos oficiales organizados por la Intendencia durante las dos jornadas.

Entre las actividades afectadas se encuentra la conferencia de lanzamiento de la 20.ª edición de Expo Libro Durazno, prevista originalmente para el miércoles 4 de noviembre, que será reprogramada.

La Intendencia aclaró que las oficinas municipales mantendrán sus horarios habituales de atención y que la medida no alcanza a los espectáculos organizados por privados, cuya realización dependerá de sus responsables.

El homenaje nacional a los tres militares fallecidos

El primer artículo de la resolución del Poder Ejecutivo establece el duelo oficial, de carácter nacional, los días 3 y 4 de noviembre de 2026, por los fallecimientos de Carlos Leandro Gómez, Juan Rocha y Matías Vasella.

El segundo artículo dispone que la bandera nacional permanecerá a media asta en los edificios públicos y dependencias militares durante ambas jornadas.

Los tres efectivos perdieron la vida durante un ejercicio del Curso de Buzos Tácticos N.º 64, realizado en las inmediaciones del muelle del Anglo, en Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Carlos Leandro Gómez, una vida marcada por la superación

La historia del cabo de primera Carlos Leandro Gómez, vecino de Sarandí del Yí, refleja una trayectoria de formación, esfuerzo y permanente búsqueda de superación dentro del Ejército Nacional.

Integrante del Regimiento Galarza, había participado en diferentes instancias de capacitación y se encontraba realizando el curso de buzo táctico cuando ocurrió el accidente.

Según información recogida por El Acontecer, en setiembre no había podido participar en la ceremonia conmemorativa de un nuevo aniversario del Cuartel Paso del Rey, en Sarandí del Yí, porque se encontraba realizando un curso de operaciones militares en terreno urbano, en Colonia.

Anteriormente, había obtenido una beca para realizar el curso básico de suboficiales, que aprobó, y posteriormente completó el curso de Sargento de Sección en el Centro de Instrucción de Blindados y Mecanizados del Arma de Caballería.

Al finalizar esa capacitación, integró el equipo que obtuvo el segundo lugar en una prueba del Arma de Caballería.

También cumplió tareas de guardia perimetral en el Instituto Nacional de Rehabilitación y participó en una misión de paz al servicio de las Naciones Unidas.

Después de esas experiencias, continuó su formación e ingresó al curso de buzo táctico.

«Fue una persona con enormes ganas de superarse; fue una gran pérdida», expresó una fuente consultada sobre su trayectoria.

El último adiós en Sarandí del Yí

El sepelio de Carlos Leandro Gómez se realizó el sábado 31 de octubre en la necrópolis de Sarandí del Yí, con los honores militares correspondientes.

Familiares, amigos, compañeros de armas, autoridades militares y civiles y vecinos participaron en la despedida.

Entre las expresiones de dolor se destacó el testimonio de su amigo y camarada Anderson Cotto, quien recordó los años compartidos en el Ejército, los proyectos personales de Gómez y el esfuerzo que había realizado para mejorar sus condiciones de vida.

En una nota publicada por El Acontecer tras la tragedia, se recogieron los recuerdos de su compañero y la historia personal de un militar que había construido su trayectoria desde comienzos difíciles.

Tres pérdidas en acto de servicio recordadas en el Regimiento Galarza

El fallecimiento de Carlos Leandro Gómez también reavivó el recuerdo de otros integrantes del Regimiento Galarza que perdieron la vida mientras cumplían tareas militares.

De acuerdo con los antecedentes recogidos para esta nota, en la historia reciente de la unidad se recuerda al soldado de primera Juan Ripoll, fallecido en un siniestro de tránsito cuando viajaba en un jeep militar por la ruta 5 y el vehículo colisionó con una tropilla de ganado.

Otro de los casos recordados es el del sargento Ángel Palmer, quien falleció en 1975 a consecuencia de las heridas sufridas tras el vuelco de un jeep de la unidad cuando regresaba desde la ciudad de Libertad.

El fallecimiento de Gómez se suma a esos antecedentes dolorosos para la comunidad militar duraznense.

Durante este martes y miércoles, las banderas a media asta expresarán el homenaje del país a los tres efectivos fallecidos y el acompañamiento a sus familias y compañeros.