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miércoles 20 de mayo de 2026

La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

La Unidad Nº 18 del INR lanzó la campaña. Las camperas y pantalones no pueden ser de colores oscuros. Los artículos se llevan directamente a la cárcel.
Por Lectura: 1 minuto
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos
Campaña de donación de ropa de abrigo y artículos de higiene para la carcel

La Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) está inmersa en una campaña de donación de ropa de abrigo y artículos de higiene con destino a personas privadas de libertad alojadas en la cárcel departamental de Durazno.

Qué se puede donar

Los elementos que se reciben incluyen:

  • Ropa de abrigo: camperas, pantalones, medias y championes. Se aclara que las camperas y pantalones no pueden ser de colores oscuros.
  • Ropa de cama: frazadas.
  • Productos de higiene personal: shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes y jabón.

Dónde llevar las donaciones

Los elementos a donar por parte de la comunidad se pueden acercar directamente a la propia cárcel departamental, según se indicó a El Acontecer.

El slogan que promueve la unidad del INR local resume el espíritu de la iniciativa: «Cada donación abriga, acompaña y devuelve dignidad».

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Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.