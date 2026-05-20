La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

La Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) está inmersa en una campaña de donación de ropa de abrigo y artículos de higiene con destino a personas privadas de libertad alojadas en la cárcel departamental de Durazno.
Qué se puede donar
Los elementos que se reciben incluyen:
- Ropa de abrigo: camperas, pantalones, medias y championes. Se aclara que las camperas y pantalones no pueden ser de colores oscuros.
- Ropa de cama: frazadas.
- Productos de higiene personal: shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes y jabón.
Dónde llevar las donaciones
Los elementos a donar por parte de la comunidad se pueden acercar directamente a la propia cárcel departamental, según se indicó a El Acontecer.
El slogan que promueve la unidad del INR local resume el espíritu de la iniciativa: «Cada donación abriga, acompaña y devuelve dignidad».