La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

La Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) está inmersa en una campaña de donación de ropa de abrigo y artículos de higiene con destino a personas privadas de libertad alojadas en la cárcel departamental de Durazno.

Qué se puede donar

Los elementos que se reciben incluyen:

Ropa de abrigo: camperas, pantalones, medias y championes. Se aclara que las camperas y pantalones no pueden ser de colores oscuros .

camperas, pantalones, medias y championes. Se aclara que . Ropa de cama: frazadas.

frazadas. Productos de higiene personal: shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes y jabón.

Dónde llevar las donaciones

Los elementos a donar por parte de la comunidad se pueden acercar directamente a la propia cárcel departamental, según se indicó a El Acontecer.

El slogan que promueve la unidad del INR local resume el espíritu de la iniciativa: «Cada donación abriga, acompaña y devuelve dignidad».