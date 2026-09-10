De las aulas de UTEC a las empresas: docentes de Durazno impulsan las energías renovables

Enerplus nació en 2023 y ya trabaja con pymes de la región en energía solar, eficiencia y soluciones adaptadas a cada emprendimiento.

Una idea que salió del aula

Entre clases, laboratorios y proyectos académicos, dos docentes de UTEC Durazno detectaron una oportunidad que iba más allá de las aulas: ayudar a empresas y productores del interior a incorporar energías renovables y mejorar el uso de la energía.

Así nació Enerplus, un emprendimiento creado por los docentes Carlos Bello y Diego Villanueva que comenzó sus actividades en 2023 y actualmente desarrolla proyectos en Durazno, Tacuarembó y otros departamentos de la zona centro del país.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Programa de Emprendimientos del Departamento de Innovación y Emprendimiento de UTEC, que apoyó a los emprendedores en el proceso de formalización, desarrollo del modelo de negocio y consolidación de la empresa.

El punto de partida fue una necesidad que los docentes identificaron en el territorio: existe interés entre productores y comerciantes por incorporar fuentes renovables, reducir costos y utilizar mejor los recursos, pero muchas veces falta conocimiento técnico para determinar qué solución es viable y cómo llevarla adelante.

“Las alternativas de desarrollar prototipos o actividades en el área de renovables en el interior son enormes. Por ese motivo fue que con Diego decidimos tirarnos al agua. Y en eso estamos”, contó Bello.

Del conocimiento técnico a una necesidad concreta

Villanueva, egresado de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y actualmente responsable de los laboratorios, y Bello, docente de Física y Termodinámica, fueron observando que el mercado presentaba un espacio poco atendido.

Las principales líneas de trabajo de Enerplus son la generación de energía fotovoltaica, la energía solar térmica y las consultorías de eficiencia energética.

Entre los proyectos ya realizados aparecen una estación de carga para bicicletas y triciclos eléctricos en Paso de los Toros, instalaciones de paneles solares en Tacuarembó y un sistema solar térmico destinado a una piscina de hidroterapia en el interior.

📌 ENERPLUS EN NÚMEROS Inicio: 2023

Base: Durazno

Zona de trabajo: Durazno, Tacuarembó y otros departamentos del centro del país

Áreas: energía fotovoltaica, solar térmica y eficiencia energética

Origen: emprendimiento desarrollado por docentes de UTEC

“Muchas pymes desconocen las normativas y los planes de apoyo financiero a nivel de gobierno. Está esa idea de que instalar paneles solares es muy costoso. Nosotros venimos a aportar desde nuestra experiencia y formación”, explicó Villanueva.

La ventaja de estar en el interior

Para los emprendedores, uno de los principales diferenciales de Enerplus es precisamente su ubicación y el conocimiento de la realidad de las empresas del interior.

Bello explicó que buena parte de las empresas que realizan este tipo de trabajos están centralizadas en Montevideo y que, cuando deben trasladarse al interior para proyectos pequeños, los costos pueden hacer que las obras dejen de ser atractivas.

“Ahí observamos la posibilidad de hacer no solo instalaciones fotovoltaicas y solares térmicas”, señaló.

A eso se suma un modelo basado en el asesoramiento directo. La empresa busca conocer cada situación antes de plantear una solución.

“Nosotros hacemos una visita técnica. No trabajamos por teléfono y le decimos por dónde pasa la solución”, remarcó Villanueva.

El objetivo es que la incorporación de tecnología no sea solamente una inversión en equipamiento, sino una herramienta que tenga sentido económico para cada emprendimiento.

El desafío de que la inversión cierre

En el contacto con empresarios, los docentes encontraron un interés creciente por optimizar recursos y reducir costos. El desafío consiste en transformar ese interés en proyectos que sean técnicamente adecuados y económicamente viables.

En ese sentido, también consideran relevante el conocimiento de los instrumentos disponibles para las empresas.

Bello señaló que la actual Ley de Inversiones permite acceder a beneficios fiscales para determinados proyectos de inversión, entre ellos iniciativas vinculadas a energías renovables.

Para el emprendedor, sin embargo, el camino no depende solamente de conocer las herramientas disponibles.

Un proyecto empresarial también exige aprendizaje, capacidad de adaptación y perseverancia. En ese recorrido, desde UTEC destacan la importancia del acompañamiento recibido a través del Programa de Emprendimientos.

Para Bello, además del conocimiento técnico, un emprendedor debe estar cargado de “ganas, alegría y mucha esperanza”.

Más trabajos y un equipo que crezca

El balance de los primeros años lleva a Enerplus a pensar en una nueva etapa, con el objetivo de consolidar más trabajos en el sector privado y aprovechar las convocatorias públicas que puedan surgir.

También aparece en el horizonte la posibilidad de participar en licitaciones públicas.

“Requieren una estructura financiera, experiencia demostrable, haber tenido trabajos similares. Pero creo que en el mediano plazo estaremos en condiciones de aplicar. Y ahí daremos el siguiente paso”, sostuvo Bello.

La empresa también proyecta ampliar su equipo y profundizar el vínculo con la propia universidad.

La relación con UTEC no se limita al acompañamiento inicial del emprendimiento: estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables han participado en la mayoría de los proyectos desarrollados por Enerplus.

De esta manera, la iniciativa busca generar un círculo virtuoso entre formación, experiencia y actividad empresarial: los estudiantes se acercan a proyectos concretos mientras una empresa nacida desde la universidad aporta soluciones al sector productivo.

Una universidad que también impulsa emprendedores

El caso de Enerplus forma parte de un camino que UTEC busca fortalecer en el interior: que el conocimiento generado en sus carreras y laboratorios pueda transformarse en soluciones concretas y también en nuevos emprendimientos.

Quienes tengan una idea de negocio y quieran recibir asesoramiento para potenciarla pueden contactarse con el Programa de Emprendimientos de UTEC a través de emprendimientos@utec.edu.uy.