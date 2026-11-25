Unos 220 niños y 180 adultos participaron el pasado domingo de la celebración del Día de la Familia Militar en Durazno, una jornada que combinó actividades recreativas, deportivas y educativas en las instalaciones del Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2.

El encuentro reunió a integrantes y familiares de las unidades que conforman el ámbito de la Brigada de Infantería N.º 5: la propia brigada, el Batallón de Infantería Blindado N.º 13 y el Regimiento Galarza.

Desde las primeras horas, las familias participaron de distintas propuestas pensadas para compartir experiencias y acercarse a diferentes facetas de la vida militar.

Paseos a caballo, primeros auxilios y desafíos deportivos

Se trató de una jornada de integración de las familias de

las unidades del ejército con asiento en Durazno

La clásica carrera de la cuchara y el huevo dijo presente

Uno de los principales atractivos fueron los paseos a caballo, realizados en las instalaciones del picadero. Para muchos niños, la oportunidad de montar y relacionarse con los animales significó una experiencia novedosa y emocionante.

También se desarrollaron demostraciones de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, que permitieron adquirir conocimientos útiles de una manera didáctica y entretenida.

La pista de obstáculos, los desafíos deportivos y los juegos recreativos fueron otras de las actividades que concentraron la atención de los más pequeños, quienes pusieron a prueba sus habilidades, coordinación y capacidad para trabajar en equipo.

Además, se realizó una exhibición de vehículos militares que permitió a los niños conocer de cerca parte del material utilizado por las unidades del Ejército.

En el espacio denominado «Así trabaja un militar», los participantes pudieron aproximarse a diferentes tareas y responsabilidades que forman parte de la actividad cotidiana de sus padres y familiares.

La propuesta también incluyó una plaza de comidas, juegos inflables y una heladería, mientras que la música estuvo presente durante la jornada gracias a la participación de la Banda de Músicos de la Brigada.

Como cierre de las actividades, se entregaron diplomas a los niños que participaron en las propuestas «Explorador Militar» y «Primeros Auxilios».

Se vivió una tarde llena de alegría y color

Una experiencia que puede despertar vocaciones

El comandante de la Brigada de Infantería N.º 5, coronel Ramón Ramírez, destacó la respuesta de las familias y la importancia de generar este tipo de espacios de integración.

«Estuvo muy linda la actividad, fue muy concurrida y tanto las familias como los niños, en particular, se fueron muy contentos. Estas actividades son muy importantes, ya que la familia es el sostén que tenemos todos los días», señaló.

En ese sentido, Ramírez compartió una experiencia personal que refleja la influencia que pueden tener estos encuentros en la elección de una vocación.

«Yo, en particular, soy fruto de este tipo de reuniones. Mi padre era cabo de primera en un cuartel y este tipo de actividades se realizaban. Años después ingresé a la Escuela Militar y hoy, ya siendo coronel y a pocos meses de irme, estoy recordando que esta carrera nació en este tipo de reuniones», relató.

El jefe militar sostuvo que, más allá de que los niños opten o no por seguir una carrera vinculada con las Fuerzas Armadas, la experiencia les permite comprender mejor el trabajo de sus padres y madres.

«No sé si algunos de los niños que participaron en esta actividad el día de mañana seguirán la carrera militar, pero por lo menos conocieron dónde trabaja su padre o su madre, y eso también es muy importante», afirmó.

Más allá de las propuestas recreativas, el Día de la Familia Militar permitió reconocer el papel de las familias como sostén y acompañamiento permanente del personal.

Para los niños quedaron los diplomas y el recuerdo de nuevas experiencias; para los adultos, la oportunidad de compartir una jornada diferente con quienes forman parte de una misma comunidad.

El encuentro tuvo lugar en el Regimiento Galarza, unidad que en octubre celebró sus 146 años de historia en Durazno.