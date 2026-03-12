Un desfibrilador puede salvar vidas: La Paloma sumó equipo y vecinos capacitados

Una empresa forestal donó un DEA a la policlínica de la localidad y se realizó una jornada de capacitación en RCP y primeros auxilios para policías, docentes y referentes comunitarios.

La localidad de La Paloma incorporó un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en su policlínica y capacitó a vecinos en reanimación cardiopulmonar (RCP), una combinación clave para responder ante posibles paros cardiorrespiratorios.

La iniciativa surgió a partir de la donación del equipo por parte de una empresa forestal, lo que permitió no solo sumar equipamiento médico, sino también realizar una jornada de formación en primeros auxilios y técnicas de reanimación destinada a referentes de distintas instituciones de la localidad.

La capacitación fue teórica y práctica

Capacitación para actores clave del pueblo

En la actividad participaron integrantes de la policía, docentes, referentes del CAIF, personas vinculadas al deporte y funcionarios de la junta local, entre otros vecinos.

La idea fue capacitar a quienes habitualmente se encuentran en puntos estratégicos de la comunidad, de modo que puedan actuar rápidamente mientras llega la asistencia médica.

Uno de los participantes explicó que el equipo quedó instalado en el exterior de la policlínica, lo que facilita su acceso en caso de emergencia.

“Ahora no solo los médicos y enfermeros saben utilizarlo; también hay vecinos preparados para actuar si ocurre una situación crítica”, señaló.

Los participantes recibieron capacitación

sobre correcto uso del DEA

Una herramienta que puede marcar la diferencia

En situaciones de paro cardiorrespiratorio cada minuto es decisivo. La aplicación temprana de maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador pueden aumentar considerablemente las posibilidades de supervivencia.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), miles de personas fallecen cada año en el mundo por no recibir asistencia inmediata en este tipo de episodios.

Por eso, contar con equipamiento disponible y personas capacitadas en la comunidad es considerado uno de los factores más importantes para mejorar la respuesta ante emergencias.

Donación de la empresa forestal

El desfibrilador fue donado por Cimas Servicios Forestales, empresa que realiza trabajos en la región para Montes del Plata.

La firma entregó además una placa recordatoria, donde destaca su compromiso con la salud y la seguridad de la comunidad de La Paloma.

Una realidad que preocupa

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Uruguay, representando alrededor del 23,1% de los fallecimientos registrados en el país.

Por ese motivo, iniciativas como la incorporación de desfibriladores y la capacitación en RCP buscan reducir los tiempos de respuesta y aumentar las posibilidades de salvar vidas en situaciones críticas.

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