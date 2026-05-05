El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026

En el presente 2026 se implementarán en el departamento de Durazno 17 cursos de formación profesional a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y mejorar la calidad del empleo. La información se conoció en el marco del programa «El FA te escucha», que repasa el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el departamento.

Los cursos se dictarán en la ciudad capital, Centenario, Sarandí del Yí y zonas rurales nucleadas como Blanquillo, La Paloma y Carlos Reyles.

Las áreas de formación

En atención a las demandas productivas del territorio, la oferta formativa se orienta a áreas como construcción y oficios vinculados, comercio y servicios, gastronomía, logística, salud y formación vinculada al sector rural. La diversidad de áreas y de localidades busca acercar la capacitación a los lugares donde efectivamente se desarrolla la actividad económica.

Procría: del crecimiento al perfil técnico

En materia de desarrollo rural, el programa Procría —que en 2025 alcanzó a 29 productores agrupados en cuatro grupos distribuidos en todo el departamento— da un paso adelante en su modalidad de trabajo. Para 2026, las reuniones tendrán un perfil más técnico, con análisis de la situación particular de cada predio, y se sumarán instancias de capacitación para extensionistas.

Las jornadas serán presenciales y virtuales, abordando tres ejes: el enfoque metodológico de la intervención, las herramientas y dinámicas del trabajo grupal con productores y el enfoque tecnológico que Procría promueve.

Infraestructura: las obras en ruta 19

En materia vial, las obras más significativas del año están en la ruta 19, donde se realiza la construcción de pavimento con mezcla asfáltica en un tramo de aproximadamente 33 kilómetros entre Comercio Sainz y Cerro Chato. El proyecto incluye:

Construcción de un empalme tipo rotonda en la intersección con ruta 6

en la intersección con ruta 6 Obras de drenaje y alcantarillas

Calzadas de servicio, cruces y sendas peatonales

Señalización e iluminación

Bono Crianza: 560 titulares en Durazno

A febrero del presente año, el Bono Crianza alcanza en el departamento a 560 titulares: 238 en la modalidad TUS doble y 322 en TUS simple. Se trata de una transferencia monetaria dirigida a hogares con mujeres embarazadas y niños de cero a tres años en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En la misma línea, se distribuyen 712 canastas de higiene menstrual destinadas a mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

«En el marco del período 2025-2029, el fortalecimiento de las políticas dirigidas a la primera infancia constituye una prioridad, con foco en el acompañamiento a los hogares y la mejora de las condiciones de crianza, contribuyendo a reducir brechas desde las etapas más tempranas del ciclo de vida», se subrayó desde la delegación de dirigentes que visitó Durazno.