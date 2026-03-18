OSE Durazno: rotura de caño afecta el suministro en toda la ciudad

Una rotura en una troncal de 250 mm en Apolo y Oribe afecta el agua en toda Durazno. OSE estima restablecer el servicio antes de las 21:00 horas.

OSE informó este miércoles 18 de marzo que una rotura imprevista en una troncal de 250 mm de fibrocemento, ubicada en la intersección de las calles Arq. Juan Jacinto Apolo y Manuel Oribe, está afectando el suministro de agua potable en toda la ciudad de Durazno.

Personal de Servicios Especiales se encuentra trabajando en la reparación. El horario estimado de restablecimiento del servicio es antes de las 21:00 horas de este miércoles.

Qué hacer mientras dure el corte

OSE recomienda a los vecinos que registren interrupciones totales o parciales del suministro mantener cerrados los grifos internos y el tanque de reserva domiciliario hasta que el agua quede totalmente restablecida. La medida apunta a evitar el ingreso de aire a la red y posibles episodios de turbiedad.

Una vez que el servicio se reestablezca, es posible que en algunos puntos de la ciudad se registren fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados. En esos casos, la solución es sencilla: dejar correr el agua por algunos minutos hasta que el fenómeno desaparezca.

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