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martes 17 de marzo de 2026

Colegio Médico organiza conversatorio sobre género y salud en Florida

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Colegio Médico organiza conversatorio sobre género y salud en Florida

El jueves 19 de marzo a las 18 horas en la Chacra de los Médicos, Ruta 5 km 99. Dirigido a trabajadores y usuarios del sistema de salud.

La Regional Sur del Colegio Médico del Uruguay organiza el conversatorio «Perspectiva de Género en el ámbito de la salud», orientado a médicos y trabajadores de la zona centro sur del país.

El evento está programado para el jueves 19 de marzo a las 18 horas, en modalidad presencial, en la Chacra de los Médicos ubicada en el km 99 de Ruta 5, departamento de Florida.

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A quién está dirigido

La actividad está abierta a trabajadores y usuarios del sistema de salud de la región. Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico secretariasur@colegiomedico.org.uy.

Las disertantes

Participarán en carácter de invitadas tres profesionales con formación específica en género y salud:

  • Dra. Virginia Cardozo — especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UdelaR), magíster en Género y Políticas de Igualdad (FLACSO Uruguay).
  • Dra. Karina Carreño — especialista en Gestión de Servicios de Salud (Universidad Católica del Uruguay), diplomada en Género y Políticas de Igualdad (FLACSO Uruguay).
  • Lic. Valentina Pisano — integrante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.