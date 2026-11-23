Las familias de Durazno que decoren sus viviendas para Navidad tendrán la posibilidad de participar en un concurso organizado por la Intendencia, que entregará ocho premios de $12.500, uno por cada Centro Barrial de la ciudad. La iniciativa distribuirá un total de $100.000 y tendrá inscripciones abiertas hasta el viernes 11 de diciembre.

La propuesta, denominada «¡Que la Navidad ilumine tu barrio!», es impulsada por la Oficina de Eventos del Gobierno de Durazno y busca promover la participación de los vecinos, la creatividad y el espíritu navideño en los diferentes barrios de la capital departamental.

El concurso está dirigido a viviendas particulares y pretende que las familias se sumen a la celebración decorando las fachadas y espacios visibles de sus hogares con motivos alusivos a la Navidad.

Cómo participar y dónde inscribirse

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en los ocho Centros Barriales de Durazno y permanecerán abiertas hasta el 11 de diciembre.

Los interesados deberán dirigirse al centro correspondiente a su zona para anotarse en el concurso.

La convocatoria está abierta a familias de todos los barrios de la ciudad, por lo que se busca una participación distribuida entre las diferentes zonas.

No se difundieron, en la información disponible, detalles sobre los horarios específicos de inscripción ni sobre la documentación que deberán presentar los participantes.

Por ese motivo, se recomienda consultar directamente en el Centro Barrial correspondiente.

Ocho premios de $12.500 para los hogares ganadores

El concurso contará con una premiación total de $100.000, distribuida entre ocho viviendas.

Cada uno de los Centros Barriales tendrá un hogar ganador, que recibirá un premio de $12.500.

De esta manera, el reconocimiento no se concentrará en una única vivienda de toda la ciudad, sino que se premiará a una familia por cada zona.

La modalidad busca incentivar la participación de vecinos de distintos barrios y reconocer las propuestas de decoración navideña.

Cuándo se elegirán las viviendas ganadoras

A partir del 12 de diciembre, un jurado comenzará a evaluar las viviendas inscriptas.

La organización no ha detallado todavía los criterios específicos que se utilizarán para determinar los ganadores, más allá del propósito general de incentivar la creatividad y la decoración navideña.

La entrega de premios está prevista para el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad.

Una propuesta para iluminar los barrios

Desde la Oficina de Eventos del Gobierno de Durazno se busca que la iniciativa trascienda la competencia y se convierta en una actividad de participación familiar y comunitaria.

La decoración de las viviendas permitirá incorporar luces, colores y motivos tradicionales de las fiestas a los diferentes barrios.

También se pretende fortalecer el vínculo entre los vecinos mediante una propuesta que invite a compartir la preparación de la Navidad.

Las familias interesadas tendrán plazo hasta el viernes 11 de diciembre para anotarse en los Centros Barriales y participar por uno de los ocho premios de $12.500.