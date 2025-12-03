El Colegio San Luis celebra el talento en la Fiesta Cultural y la entrega de Violetas

Entre la vibrante Fiesta Cultural de Primaria y la tradicional Entrega de Violetas a los egresados de Bachillerato, la institución reafirma su compromiso con una educación que une la excelencia académica con la formación humana.

En las últimas semanas, la comunidad del colegio ha vivido dos de los momentos más significativos de su calendario escolar. Aunque distintos en su forma, ambos eventos comparten un hilo conductor: la celebración del crecimiento integral de sus alumnos, desde los primeros pasos en la expresión artística hasta la madurez de quienes cierran su etapa liceal.

La fiesta cultural como motor de aprendizaje

El ciclo de celebraciones comenzó con la Fiesta Cultural de Primaria, un evento que desbordó el patio del colegio de color, música y familia. Más que un simple acto escolar, esta instancia es el resultado de un proceso pedagógico donde los niños y niñas trabajan la confianza, la expresión corporal y el trabajo en equipo.

Bajo la atenta mirada de docentes y familiares, los estudiantes demuestran una vez más que el aprendizaje trasciende el aula.

La alegría en los rostros de los más pequeños y el aplauso emocionado de las familias confirmaron que la escuela es, ante todo, un lugar de encuentro y vida compartida.

Las tres violetas: símbolo de una identidad que perdura

En el otro extremo del camino educativo, se vivió la emotiva Entrega de las Tres Violetas, símbolo del exalumno, a los estudiantes de Bachillerato que egresan este año. Las violetas representan las tres virtudes fundamentales que el colegio busca imprimir en sus alumnos: la humildad, la sencillez y la modestia.

Ver a los jóvenes recibir este símbolo marca el comienzo de su vida marista trascendiendo las paredes del colegio, llevando estos valores y aprendizaje a cada lugar que vayan. Se llevan mucho más que conocimientos académicos de excelencia; se llevan una forma de ser y de estar en el mundo, cimentada en valores sólidos y en una vocación de servicio a la sociedad.

Una comunidad de puertas abiertas

Lo que une a la Fiesta Cultural de Primaria con la graduación de Bachillerato es la «trayectoria«. La institución invita a observar cómo el niño que hoy juega y baila en el escenario, se transformará mañana en el joven líder, empático y preparado que recibe el símbolo de las tres violetas.

Estos eventos son el reflejo de una propuesta educativa viva, que acompaña a las familias en cada etapa del desarrollo integral de sus hijos. En un mundo en constante cambio, el San Luis demuestra, una vez más, que la tradición y la innovación pueden caminar de la mano para formar a los ciudadanos del futuro.