Ciudadela Durazno abrió una sala de juegos para niños de mujeres en tratamiento

El espacio busca facilitar el acceso y la continuidad de la atención de mujeres con niños y adolescentes a cargo.

La inauguración de una nueva Sala de Juegos para niños, niñas y adolescentes en el Dispositivo Ciudadela Durazno incorpora una herramienta destinada a facilitar el acceso a la atención de personas con consumo problemático de sustancias.

El espacio fue desarrollado con el apoyo de Uruguay Crece Contigo (UCC) del MIDES y apunta especialmente a una dificultad que enfrentan muchas mujeres que tienen niños y niñas a su cargo: las responsabilidades de cuidado pueden convertirse en una barrera para acceder o sostener procesos de orientación y tratamiento.

La nueva sala funciona en el local de Ciudadela Durazno, ubicado en Galarza 985 esquina San Martín, y fue pensada como un lugar adecuado y seguro para niños, niñas y adolescentes mientras sus referentes adultas concurren al dispositivo.

De esta manera, se busca generar mejores condiciones para que las mujeres puedan participar de las distintas instancias de orientación, atención y tratamiento.

Una respuesta a las tareas de cuidado

La propuesta se enmarca en una perspectiva de derechos, género y corresponsabilidad en los cuidados, contemplando las diferentes situaciones familiares y sociales de las personas que concurren al servicio.

Desde Ciudadela Durazno se destacó especialmente el trabajo articulado con UCC-MIDES y la posibilidad de desarrollar respuestas interinstitucionales que permitan reducir barreras y acercar los servicios a las necesidades de las personas y sus familias.

La nueva sala apunta así a que la presencia de niños a cargo no sea un impedimento para que sus referentes adultas puedan acceder y dar continuidad a los procesos de atención.

Ubicación: Ciudadela Durazno, Galarza 985 esquina San Martín.