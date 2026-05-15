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viernes 15 de mayo de 2026

La Organización Cireneos del Padre Andrés Verde tendrá sede fija en Durazno

El anuncio se dio durante la entrega de una vivienda social en Sarandí del Yí. La Intendencia firmó un convenio de apoyo a la organización del Padre Verde.
Por Lectura: 2 minutos
La Organización Cireneos del Padre Andrés Verde tendrá sede fija en Durazno
La Organización Cireneos que impulsa el Padre Andrés Verde, establecerá una sede fija en Durazno

El Padre Juan Andrés «Gordo» Verde anunció que la Organización Cireneos establecerá una sede fija en Durazno desde este año.

Dónde se dio el anuncio

La noticia fue transmitida el jueves 14 de mayo, en ocasión de la entrega de una vivienda social en la ciudad de Sarandí del Yí por parte de la Organización Cireneos, con la presencia de su principal impulsor, el Padre Verde, el Intendente Dr. Felipe Algorta Brít, el Caif «Los Trompitos», demás autoridades, beneficiarios, público en general y medios de comunicación.

La Organización Cireneos del Padre Andrés Verde tendrá sede fija en Durazno

«Cireneos va a estar funcionando en Durazno»

«Cireneos actualmente está presente en Montevideo, en Canelones, está en Melo y en San José. La noticia que tenemos es que, también por ese impulso, en este caso del señor Intendente, desde este año Cireneos como base, como estructura, con grupo misionero, con sede, va a estar funcionando en Durazno. Por eso estoy muy contento», señaló el Padre Verde al realizar el anuncio.

Una casa en el barrio Playa Vieja

La organización entregó en el barrio Playa Vieja de Sarandí del Yí una de las soluciones habitacionales de emergencia a familias que viven en condiciones de extrema precariedad, que es parte del Programa Rancho Cero de Cireneos.

El convenio con la Intendencia

En la ocasión se firmó un convenio de apoyo de la Intendencia de Durazno a la organización Cireneos, que permitirá llegar a más soluciones habitacionales en el departamento.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy