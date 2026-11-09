El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inaugurará este martes 10 de noviembre en el barrio Las Higueras de Durazno el cuarto Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del país. El nuevo espacio busca fortalecer la presencia territorial del Estado, facilitar el acceso a derechos y promover iniciativas impulsadas por vecinos y organizaciones locales.

La jornada comenzará a las 14:00 horas, con actividades comunitarias, una feria de emprendedores y música. El acto oficial de inauguración será a las 17:30, con la participación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el intendente Felipe Algorta y autoridades nacionales y departamentales.

Qué servicios y actividades ofrecerá el nuevo centro

Los Centros de Desarrollo Comunitario forman parte de un nuevo modelo de trabajo territorial del Mides, que busca combinar la atención a la población con el desarrollo de propuestas comunitarias.

Estos espacios funcionan como puntos de referencia del Estado en barrios y localidades, tanto para la orientación en derechos como para promover actividades e iniciativas de interés colectivo.

El modelo contempla la participación de organizaciones, colectivos locales y vecinos en el diseño e implementación de propuestas que respondan a las necesidades de cada comunidad.

La intención es que el centro no se limite a la atención institucional, sino que también funcione como un lugar de encuentro, cooperación y trabajo conjunto.

Las Higueras, un barrio donde también avanza Más Barrio

La elección de Las Higueras se vincula con la historia y las características del barrio, cuyo origen está asociado al realojo de familias que residían en zonas inundables de Durazno.

En los últimos meses, el territorio también comenzó a recibir intervenciones del programa Más Barrio, impulsado para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la convivencia en distintas comunidades.

Como informó El Acontecer en setiembre, más de 50 técnicos participaron en el relevamiento territorial destinado a identificar necesidades y definir futuras acciones en Las Higueras.

También se encuentran en estudio proyectos para incorporar una nueva plaza y un parque lineal, con el objetivo de ampliar los espacios públicos del barrio.

La instalación del CDC sumará un nuevo ámbito de articulación entre las instituciones y la comunidad, en un territorio donde ya se desarrollan distintas iniciativas sociales.

Durazno tendrá el cuarto centro del país

El Centro de Desarrollo Comunitario de Las Higueras será el cuarto inaugurado por el Mides bajo este modelo de intervención territorial.

El primero comenzó a funcionar en Villa Constitución, departamento de Salto, en instalaciones de la Federación ANCAP, en una localidad con una trayectoria de organización social y laboral.

El segundo se instaló en el barrio Tres Ombúes de Montevideo, donde se busca fortalecer el trabajo de los colectivos y organizaciones comunitarias.

El tercer centro funciona en Colonia del Sacramento, con una propuesta que combina actividades de desarrollo comunitario y articulación social con un dispositivo de atención permanente para personas en situación de calle.

Allí se llevan adelante iniciativas de huerta, cultura, comunicación y formación laboral, que involucran tanto a la comunidad local como a las personas que participan del espacio.

Con la apertura en Las Higueras, Durazno se incorpora a esta red de centros destinada a ampliar la presencia del Estado en el territorio y generar nuevas oportunidades de participación comunitaria.

Feria, música e inauguración oficial

La presentación del nuevo centro tendrá una programación abierta a la comunidad durante la tarde del martes.

Desde las 14:00 horas se desarrollarán actividades comunitarias, una feria de emprendedores y propuestas musicales.

A las 17:30 horas se realizará el acto de inauguración, para el que está prevista la presencia del ministro Gonzalo Civila, el intendente Felipe Algorta y otras autoridades.

La convocatoria también incluye a vecinos, colectivos e instituciones del barrio, cuya participación será uno de los ejes del funcionamiento del nuevo Centro de Desarrollo Comunitario.