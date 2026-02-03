España y Uruguay celebraron 100 años del vuelo del Plus Ultra con un show aéreo histórico

La Patrulla Aspa de España realizó una demostración aérea en Montevideo por el centenario del vuelo del Plus Ultra.

La rambla de Montevideo fue escenario el pasado domingo de un espectáculo aéreo de alto impacto, en el marco de la conmemoración del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, la primera travesía aérea que unió España con América del Sur en 1926. La demostración estuvo a cargo de la Patrulla Aspa, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio de España, y congregó a miles de personas frente al Club de Golf.

En la base aérea de Carrasco uruguayos y españoles previo a la despedida

La Patrulla Aspa de España homenajeó en Montevideo al Plus Ultra

El homenaje recordó una de las mayores gestas de la aviación mundial, cuando el hidroavión Plus Ultra cruzó el Atlántico marcando un hito técnico y simbólico, asociado al espíritu de valentía e innovación de sus protagonistas. A un siglo de aquella hazaña, España, Uruguay y Argentina se unieron nuevamente a través del cielo.

La demostración aérea tuvo lugar sobre la Rambla Presidente Wilson y contó con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras. Entre ellas se destacaron la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, general del Aire Fernando Colina, y el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz.

Entre el público hubo una nutrida presencia de duraznenses vinculados y aficionados a la actividad aeronáutica, que viajaron especialmente a la capital para presenciar un espectáculo poco habitual. A diferencia de las exhibiciones acrobáticas con aviones, la demostración con helicópteros convirtió al evento en una experiencia singular.

El inicio del show estaba previsto para las 10:30, pero el intenso movimiento de público hacia la rambla retrasó el comienzo. Finalmente, cerca de las 11:15 se dio inicio a la demostración, que fue narrada desde tierra por el capitán Gonzalo Piñeza, integrante de la Patrulla Aspa, quien describió cada maniobra en coordinación radial con los pilotos en vuelo.

Una exhibición única

Durante aproximadamente media hora, la Patrulla Aspa desplegó maniobras de alta precisión con helicópteros, recibiendo una prolongada ovación del público presente.

Gira regional y despliegue internacional

La Patrulla Aspa está integrada por cinco helicópteros Eurocopter EC-120 “Colibrí”, que arribaron a la región junto a una sexta unidad transportada en dos aviones A-400M. La presentación en Montevideo formó parte de una gira regional que incluyó una primera demostración en Río de Janeiro y que continúa este miércoles en Buenos Aires, replicando el recorrido histórico del Plus Ultra, que hace un siglo amerizó en las bahías de Brasil, Uruguay y Argentina.

Creada el 24 de setiembre de 2003, la Patrulla Aspa es reconocida internacionalmente por su capacidad de realizar vuelos invertidos con helicópteros, una maniobra de extrema complejidad que refleja el alto nivel de preparación y pericia de sus pilotos, todos instructores de vuelo de la Escuela Militar de Helicópteros Ala-78, con base en Granada.

El actual comandante de la unidad es Héctor Gallego de Céspedes, y el equipo está integrado por 27 efectivos entre pilotos, aerotécnicos y personal de apoyo. Tras su primera exhibición internacional en Francia, la patrulla ha actuado en numerosos países europeos y, ahora, en el Cono Sur.

Finalizada la demostración, las aeronaves retornaron a la Brigada Aérea I, contigua al Aeropuerto Internacional de Carrasco “Gral. Cesáreo Berisso”, desde donde partieron rumbo a Argentina. El traslado fue escoltado hasta la frontera por un helicóptero Airbus AS-365 “Dauphin” y dos Bell 212 “Twin Huey” del Escuadrón Aéreo Nº 5 de la Fuerza Aérea Uruguaya, como gesto de camaradería aeronáutica.

La gesta del Plus Ultra

El vuelo del Plus Ultra se concretó el 22 de enero de 1926, apenas 23 años después del primer vuelo de los hermanos Wright. El hidroavión partió desde Palos de la Frontera, en Huelva, tripulado por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada.

La travesía cubrió 10.270 kilómetros en 59 horas y 30 minutos, con escalas en Las Palmas, Porto Praia, Fernando de Noronha, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo, donde arribó el 1.º de febrero de 1926. Tras permanecer algunos días en Uruguay, el vuelo culminó en Buenos Aires el 10 de febrero.

El Plus Ultra original fue donado por el rey Alfonso XIII a la Armada Argentina y hoy forma parte del patrimonio del complejo museográfico Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján. En Montevideo, un monumento recuerda aquella hazaña en el acceso a la terminal portuaria de pasajeros.

Tal fue la repercusión del vuelo que inspiró incluso a la música popular: el tango La Gloria del Águila, compuesto por Enrique Nieto de Molina y Martín Monserrat Guillemat, fue grabado por Carlos Gardel en 1928, inmortalizando en versos una de las páginas más épicas de la historia aeronáutica entre España y el Río de la Plata.

