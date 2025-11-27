CECAP: delegación duraznense participó del encuentro anual de delegados estudiantiles a nivel nacional



La delegación de Durazno de CECAP participó del encuentro anual nacional de delegados estudiantiles de los 22 centros del país, en una jornada que reunió a autoridades nacionales, docentes, educadores y referentes del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET–CECAP).

Encuentro nacional y participación duraznense

Durante la instancia, los delegados compartieron los resultados de los cinco encuentros regionales realizados a lo largo del año, donde trabajaron en propuestas vinculadas a la participación estudiantil y en la elaboración de una campaña enfocada en el ausentismo.

Participaron del encuentro el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria Gabriela Verde; y el director nacional de Educación, Gabriel Quirici.

En su intervención, Quirici destacó que la propuesta de los CECAP es fundamental para fortalecer espacios donde los jóvenes encuentran pertenencia y continuidad educativa. Según expresó:

“Los CECAP son una oportunidad real para que los jóvenes consoliden su trayectoria y encuentren un lugar donde crecer y proyectarse”.

Impulso estudiantil y perspectivas 2026

Durante 2024, el PNET–CECAP impulsó a los centros a profundizar el involucramiento de los jóvenes en la propuesta educativa. Como resultado, la mayoría de los CECAP designaron delegados estudiantiles, fortaleciendo así los espacios de representación y diálogo entre estudiantes y autoridades.

La actividad continuó en el Espacio Modelo, donde se desarrolló un encuentro recreativo orientado al fortalecimiento del liderazgo juvenil, la evaluación del trabajo realizado durante el año y la proyección de las líneas de acción para 2026.

En palabras de un referente del programa:

“El liderazgo estudiantil es un pilar para construir centros educativos más abiertos y participativos”.

La jornada cerró con la reafirmación del compromiso de continuar promoviendo la participación activa de los jóvenes en el proceso educativo, tanto en Durazno como en el resto del país.