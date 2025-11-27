Close Menu
CECAP: delegación duraznense participó del encuentro anual de delegados estudiantiles a nivel nacional

Lectura: 2 minutos
Delegaciones participantes del encuentro nacional de CECAP
Delegaciones participantes del encuentro nacional de CECAP


La delegación de Durazno de CECAP participó del encuentro anual nacional de delegados estudiantiles de los 22 centros del país, en una jornada que reunió a autoridades nacionales, docentes, educadores y referentes del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET–CECAP).

Encuentro nacional y participación duraznense

Durante la instancia, los delegados compartieron los resultados de los cinco encuentros regionales realizados a lo largo del año, donde trabajaron en propuestas vinculadas a la participación estudiantil y en la elaboración de una campaña enfocada en el ausentismo.

Participaron del encuentro el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria Gabriela Verde; y el director nacional de Educación, Gabriel Quirici.

En su intervención, Quirici destacó que la propuesta de los CECAP es fundamental para fortalecer espacios donde los jóvenes encuentran pertenencia y continuidad educativa. Según expresó:

“Los CECAP son una oportunidad real para que los jóvenes consoliden su trayectoria y encuentren un lugar donde crecer y proyectarse”.

Impulso estudiantil y perspectivas 2026

Durante 2024, el PNET–CECAP impulsó a los centros a profundizar el involucramiento de los jóvenes en la propuesta educativa. Como resultado, la mayoría de los CECAP designaron delegados estudiantiles, fortaleciendo así los espacios de representación y diálogo entre estudiantes y autoridades.

La actividad continuó en el Espacio Modelo, donde se desarrolló un encuentro recreativo orientado al fortalecimiento del liderazgo juvenil, la evaluación del trabajo realizado durante el año y la proyección de las líneas de acción para 2026.

En palabras de un referente del programa:

“El liderazgo estudiantil es un pilar para construir centros educativos más abiertos y participativos”.

La jornada cerró con la reafirmación del compromiso de continuar promoviendo la participación activa de los jóvenes en el proceso educativo, tanto en Durazno como en el resto del país.

