CECAP: delegación duraznense participó del encuentro anual de delegados estudiantiles a nivel nacional

La delegación de Durazno de CECAP participó del encuentro anual nacional de delegados estudiantiles de los 22 centros del país, en una jornada que reunió a autoridades nacionales, docentes, educadores y referentes del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET–CECAP).
Encuentro nacional y participación duraznense
Durante la instancia, los delegados compartieron los resultados de los cinco encuentros regionales realizados a lo largo del año, donde trabajaron en propuestas vinculadas a la participación estudiantil y en la elaboración de una campaña enfocada en el ausentismo.
Participaron del encuentro el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria Gabriela Verde; y el director nacional de Educación, Gabriel Quirici.
En su intervención, Quirici destacó que la propuesta de los CECAP es fundamental para fortalecer espacios donde los jóvenes encuentran pertenencia y continuidad educativa. Según expresó:
Impulso estudiantil y perspectivas 2026
Durante 2024, el PNET–CECAP impulsó a los centros a profundizar el involucramiento de los jóvenes en la propuesta educativa. Como resultado, la mayoría de los CECAP designaron delegados estudiantiles, fortaleciendo así los espacios de representación y diálogo entre estudiantes y autoridades.
La actividad continuó en el Espacio Modelo, donde se desarrolló un encuentro recreativo orientado al fortalecimiento del liderazgo juvenil, la evaluación del trabajo realizado durante el año y la proyección de las líneas de acción para 2026.
En palabras de un referente del programa:
La jornada cerró con la reafirmación del compromiso de continuar promoviendo la participación activa de los jóvenes en el proceso educativo, tanto en Durazno como en el resto del país.
