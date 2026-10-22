Cecap Durazno amplió sus instalaciones y estrenó un laboratorio Ceibal para sus estudiantes

El Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) de Durazno inauguró un laboratorio de Ceibal y amplió sus instalaciones, en una transformación que permitirá fortalecer las propuestas educativas destinadas a adolescentes y jóvenes del departamento.

El nuevo espacio tecnológico quedó habilitado este miércoles 21 de octubre en el centro ubicado en Lavalleja y 18 de Mayo, mediante un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ceibal y el Gobierno de Durazno.

La inauguración también marcó la ampliación de la superficie disponible para las actividades educativas, luego del traslado del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), que anteriormente ocupaba parte del edificio.

La medida permitirá contar con mejores condiciones para desarrollar talleres, incorporar tecnologías y ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes.

El traslado del Cecoed permitió ampliar Cecap

La posibilidad de ampliar las instalaciones había sido planteada meses atrás, durante una recorrida del intendente Felipe Algorta por el centro educativo.

En agosto, El Acontecer informó sobre el proyecto de ampliación de Cecap, que contemplaba aprovechar los espacios disponibles a partir de la reubicación del Cecoed.

Durante la inauguración, Algorta recordó aquella visita y las conversaciones que permitieron avanzar en la iniciativa.

«Hace un tiempo veníamos a visitar aquí y veíamos que estaban pasando cosas, y que dependía de nosotros la posibilidad de que esto fuera más amplio, porque aquí funcionaba el Cecoed», expresó.

El intendente destacó el trabajo que se desarrolla con los jóvenes y señaló que la ampliación responde a la necesidad de brindar mejores condiciones para su formación.

«Dijimos que íbamos a duplicar el espacio locativo y hoy realmente empieza un nuevo día», afirmó.

También transmitió un mensaje de respaldo a los estudiantes, al sostener que el futuro del departamento está directamente vinculado con sus posibilidades de formación y desarrollo.

«Acá hay mucha gente que cree en ustedes, muchísima gente que cree en ustedes, y estamos seguros de que vamos a tener éxito. Cuentan con nosotros, con todo el Gobierno Departamental», manifestó.

Un laboratorio para incorporar nuevas tecnologías

El laboratorio Ceibal permitirá fortalecer la utilización de herramientas tecnológicas dentro de las propuestas educativas de Cecap.

Desde Ceibal se destacó la importancia de integrar la tecnología a los procesos de aprendizaje, no solamente desde su utilización práctica, sino también mediante la comprensión de su funcionamiento.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Educación que también se desarrolla en otros centros del país.

La incorporación de estos espacios busca favorecer experiencias de aprendizaje vinculadas con la experimentación, la creatividad y el desarrollo de proyectos.

Para Cecap Durazno, el laboratorio representa una nueva herramienta que se suma al trabajo que ya desarrolla con otras instituciones educativas y organizaciones del departamento.

Formación tecnológica y textil para jóvenes de 18 a 20 años

La coordinadora de Cecap Durazno, Yeniffer Jiménez, recordó que el centro comenzó a funcionar en mayo de 2012 y que, desde entonces, ha acompañado a numerosos adolescentes y jóvenes en sus procesos de formación.

«Durante estos años hemos construido colectivamente, con alegría, compromiso y mucho trabajo, diferentes proyectos que nos han permitido crecer como centro educativo», señaló.

Jiménez destacó que la institución ha incorporado progresivamente nuevas tecnologías y experiencias educativas mediante su participación en ferias, actividades junto a la Intendencia y proyectos desarrollados con UTEC, UTU y otras organizaciones.

También informó que desde abril funciona un plan piloto de ampliación del tiempo pedagógico en horario vespertino, dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 20 años.

La propuesta busca fortalecer habilidades tecnológicas y textiles que puedan contribuir a mejorar sus posibilidades de continuar estudiando o acceder a oportunidades laborales.

A estos avances se suma la selección de Cecap en el Fondo de Juventud de Acción Climática, que permitirá fortalecer el taller textil y continuar desarrollando iniciativas relacionadas con la economía circular y la innovación.

Proyectos que combinan creatividad, aprendizaje y reciclaje

El director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, destacó el trabajo desarrollado por estudiantes y educadores, especialmente en propuestas de diseño y elaboración de productos.

Entre las experiencias mencionó la fabricación de cartucheras, bolsos y artículos realizados a partir de materiales reciclados.

También valoró el reconocimiento obtenido por el centro para impulsar una propuesta de educación innovadora.

«Viniendo a estudiar, viniendo a trabajar con apoyo, con acompañamiento y con políticas en común, pueden hacer muchísimas cosas. Ustedes nos enseñan a los educadores, aprendemos en conjunto y Cecap es una oportunidad muy valiosa», expresó.

Quirici sostuvo que estas experiencias muestran la importancia de generar espacios educativos donde los jóvenes puedan desarrollar capacidades prácticas, participar en proyectos colectivos y encontrar nuevas posibilidades de crecimiento.

«Un espacio donde podemos expresarnos y descubrirnos»

La inauguración también contó con la participación de los propios estudiantes.

Agustina Cardozo compartió su experiencia y destacó el significado que tiene Cecap como lugar de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal.

«Es un espacio de encuentro donde podemos expresarnos, descubrirnos, desarrollar nuevas habilidades y construir experiencias que nos acompañaron ayer, hoy y nos acompañarán mañana», manifestó.

Sus palabras reflejaron una dimensión de la propuesta que va más allá de la incorporación de equipos o de las mejoras edilicias: la posibilidad de construir vínculos, adquirir herramientas y encontrar un espacio de pertenencia.

Con nuevas instalaciones y un laboratorio tecnológico, Cecap Durazno amplía las condiciones para desarrollar ese trabajo, sumando recursos a una propuesta educativa que desde hace catorce años acompaña a jóvenes del departamento.